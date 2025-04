El científico del CSIC que predijo el gran apagón: "No va a haber una solución mágica ni única"

El científico del CSIC Fernando Valladares ya dijo en 2021 que evitar el gran apagón era algo imposible. Valladares manifestó en el debate digital de 'Lo Hablamos' de Antena3noticias.com que ese apagón era algo "inevitable" en un sistema que definió como "complejo" y con una gran demanda de energía. "Tarde o temprano habrá fallos en la cadena de provisión de energía y es mejor estar preparado", apuntaba.

Un día después de que su pronóstico se haya cumplido, Valladares cree que "no hace falta ser muy listo" para saber que eso podía suceder "es cuestión de no cerrar los ojos a una realidad que tenemos delante". Valladares establece cuáles son "las combinaciones que hacen que la probabilidad de que en España hubiera un apagón fuera algo menos baja". "Tenemos que tener en cuenta esos factores porque no va a haber una solución mágica ni única".

"A los sistemas electrónicos les van muy mal las fluctuaciones de temperaturas"

Apunta que uno de los sectores que afectan es el cambio climático, que "está ahí y complica las cosas". "A los sistemas electrónicos les van muy mal las fluctuaciones de temperatura. El cambio climático va a complicar mucho los temas energéticos, hay que ver las consecuencias de privatizar el sector energético, hemos visto una negociación durísima del sector haciendo que algunos de los costes de protección los pague el sistema o el usuario final porque se priman los beneficios económicos a largo plazo. Cuando se gestiona con poco margen económico se va mas ceca de la vulnerabilidad", explica.

Valladares mantiene que "tenemos que mejorar las sinergias con los mecanismos de integración de las renovables". "Hay un técnico alemán que habla de la recomendación para España de internacionalizar un poco más la red que le da estabilidad".

Preguntado por si esto puede volver a suceder, mantiene que si no hay un plan B, "algunos de los factores no los podemos controlar a corto plazo y otros parece que no quisiéramos de terminar de controlar". "La solución no va a ser dar marcha atrás y volver a la energía nuclear, estamos en otras. Hay que aumentar la precaución", recomienda.

