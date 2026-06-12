Jorge García Badía desvela que la Fiscalía pidió cárcel para Beret: "Consideran que existen indicios suficientes"

El artista sevillano Beret, cuyo nombre real es Francisco Javier Álvarez, fue detenido ayer en Sevilla en el marco de una investigación por una presunta agresión sexual. El cantante, una de las figuras más populares del panorama musical español, reúne más de 1,2 millones de seguidores en redes sociales.

Tras pasar a disposición judicial, ha quedado en libertad provisional. Como medidas cautelares, se le ha retirado el pasaporte durante tres meses y se le ha impuesto una orden de alejamiento con respecto a la denunciante.

Tras quedar en libertad, el cantante ha pasado la noche en un hotel de Sevilla del que no se le ha visto salir en todo el día. Un hotel en el que ha recibido la visita de su madre.

Según nos cuenta Jorge García Badía, la Fiscalía confirma que pidió cárcel para Beret. "Consideran que existen indicios suficientes que corroboran el relato de la víctima", afirma.

García Badía advierte que fueron esos supuestos indicios los que hicieron que el cantante no prestara declaración en un primer momento. "Han sido dos meses y 21 días de investigación", señala.

La noticia llega pocos días después de que Beret participara en un acto musical ante el papa León XIV en Barcelona y ha provocado la cancelación de parte de su agenda. Una agenda en la que tenía 11 conciertos previstos para este verano.

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