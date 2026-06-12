Las casillas del pulsador revolucionan Tu cara me suena y ya tienen favoritas entre los concursantes

A medida que avanzan las galas, el pulsador sigue siendo uno de los grandes protagonistas del formato. Los concursantes han compartido cuáles son las casillas que más desean recibir y varias de las respuestas coinciden en las nuevas incorporaciones de esta edición de Tu cara me suena.

Entre las opciones más destacadas figuran Trae a tu mascota y Pide un deseo. Participantes como J Kbello, Leonor Lavado o Martín Savi reconocen que les encantaría llevar a sus animales al programa, mientras que Aníbal Gómez incluso plantea una nueva propuesta para el pulsador.

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