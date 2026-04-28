Se cumple un año del gran apagón en España, 365 días después todavía hay más sombras que luces sobre por qué ocurrió

Hoy se cumple un año del día en el que España se fundió a negro. Exactamente a las 12:33 horas un incidente provocó un 'cero eléctrico' nunca experimentado hasta el momento en el país. Un año después, los informes técnicos creen que se trató de un problema "multifactorial" y por ello se ha impulsado la aprobación de distintas medidas para hacer el sistema eléctrico español más resiliente.

Entre ese "multifactorial" sí que hay una causa común, la sobretensión, sin embargo el por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso aquella mañana siguen siendo un motivo de confrontación entre el operador del sistema, Red Eléctrica, y las compañías eléctricas.

El diagnóstico, un año después indica que el fundido a negro se debió a un problema de tensión multifactorial. Se descarta el ciberataque y también se garantiza que la producción renovable, por sí misma, no tuvo nada que ver. Coinciden también en que la colaboración entre agentes fue clave para que la reposición del suministro eléctrico se culminase en horas. Sin embargo, a partir de ahí quedan muchas incógnitas alrededor del eslabón de la cadena de control de tensión que falló, tampoco hay acuerdo sobre si fue un episodio inesperado o existieron avisos previos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto hasta medio centenar de expedientes sancionadores, entre ellos destacan los procedimientos por posibles infracciones muy graves que afectan a Red Eléctrica, la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo e Iberdrola Generación Nuclear. También ha incoado expedientes graves a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Engie, TotalEnergies o Repsol, entre otros.

Tras este "cero eléctrico" se han puesto en marcha medidas para fortalecer y mejorar la estabilidad de un sistema eléctrico cada vez más complejo, una de las medidas más destacables ha sido la revisión del procedimiento de operación 7.4 que la CNMC aprobó en 2025 y que entró en vigor a comienzos de este año, que permite a las renovables participar en el control dinámico de tensión previa habilitación de las plantas. En paralelo, Red Eléctrica opera desde el día siguiente del apagón con la conocida "operación reforzada", que supone aumentar la programación de ciclos combinados, los cuales generan electricidad a partir de gas natural y aportan estabilidad al sistema.

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