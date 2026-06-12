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La respuesta oficial de Beret tras ser denunciado por presunta agresión sexual: "Niega rotundamente los hechos"

La agencia de representación de Beret ha emitido un comunicado oficial en el que afirman que el cantante niega los hechos que reforzarán el equipo jurídico que defienda su caso.

Beret

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Beret fue detenido ayer en Sevilla acusado de una presunta agresión sexual. El artista, uno de los nombres más conocidos del pop urbano en España y con una amplia presencia en redes, fue puesto a disposición judicial tras su arresto.

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Después de declarar, el juez decretó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte durante tres meses y una orden de alejamiento respecto a la denunciante. El caso se conoce apenas unos días después de su participación en un evento musical en Barcelona ante el papa León XIV, y ya ha empezado a afectar a su agenda, con cancelaciones en una gira que incluía una decena de conciertos este verano.

La agencia de representación de Beret, Urbania Entertainment, ha emitido un comunicado en el que afirman tener "absoluta confianza" en la inocencia del cantante. Según la agencia, Beret "niega rotundamente los hechos" que se le atribuyen y aseguran que reforzarán su defensa para demostrarlo.

En el comunicado, la agencia advierte que las "acusaciones falsas" están causando "graves perjuicios personales, familiares, profesionales, económicos y reputacionales". Sin embargo, confían en que la investigación pueda esclarecer los hechos y "restablecer la verdad". ¡Dale al play para escuchar el comunicado al completo!

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