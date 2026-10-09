Exclusiva sobre el caso Biedma: los Rochos aseguran que rechazaron las propuestas para actuar contra la jueza

Juanjo Collado, abogado de la familia Rocho, rompe su silencio sobre los contactos que, según su versión, se produjeron para actuar contra la jueza Beatriz Biedma. El letrado asegura que sus clientes rechazaron las propuestas y cortaron la relación con quienes se las plantearon. "No hay clan de los Rocho, es una familia", subraya Collado, quien insiste en que no iban a participar en ninguna actuación contra la magistrada.

Dos encargos distintos: querellas y algo más

El abogado explica que a Ángel le propusieron inundar los juzgados de querellas y acosar procesalmente a los magistrados, mientras que las insinuaciones dirigidas a los Rocho habrían ido más allá: "Tanto unos como otros le dicen que no y cortan relación con él", afirma.

Collado asegura que, tras conocer las informaciones, acudió al despacho de Beatriz Biedma para ofrecerle su colaboración y aportar pruebas que permitan esclarecer los hechos. Miguel Ángel Silva sostiene que otras personas, distintas de los Rocho, habrían realizado seguimientos a las hijas de la magistrada en el colegio, además de tomar fotografías y vídeos.

También apunta a una presunta vigilancia de las rutinas de Biedma y a la recopilación de información sobre su entorno familiar. Según Silva, la UCO investiga a otros posibles colaboradores cuya identidad y participación deberán esclarecerse. Collado afirma que la jueza presentó un escrito ante la Audiencia Nacional y reitera la disposición de sus clientes a colaborar para que se depuren responsabilidades.

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