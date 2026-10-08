El periodista David Vigario sobre la presunta trama criminal contra la jueza Biedma: "Tienen más sentido común los clanes, que la cloaca"

La jueza Beatriz Biedma declara este jueves ante la Audiencia Nacional como perjudicada por el presunto acoso que habría sufrido durante la instrucción del caso sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

Biedma ha llegado a la Audiencia Nacional acompañada por su hermana, que también es su abogada. Su declaración se produce después de que un informe de la UCO recogiera, según consta en las actuaciones, diferentes contactos y conversaciones en torno a la magistrada y a la investigación.

El periodista de 'El Mundo' David Vigario ha seguido de cerca el caso y sostiene que la jueza llega a la Audiencia Nacional con documentación sobre lo ocurrido. "Ella acude con pruebas, con datos", asegura Vigario.

Según la información trasladada por el periodista, la investigación apunta a que distintas personas habrían tratado de obtener información sobre la causa y de presionar a la magistrada. En este contexto aparecen referencias a contactos con miembros de dos clanes vinculados al narcotráfico en Badajoz.

La UCO recoge contactos para intentar frenar la investigación

Uno de los elementos incorporados a las diligencias es un informe de 32 páginas de la UCO remitido a la Audiencia Nacional. En él se recoge, según la investigación, el relato de una integrante de uno de los clanes.

De acuerdo con esa declaración, un antiguo magistrado de Badajoz habría contactado con ella entre 2024 y 2025 para tratar de frenar la investigación sobre David Sánchez. En el relato aparece una referencia especialmente grave sobre la jueza: "Que había que eliminarla, que era un puto grano en el culo, que solo a palos aprende el burro".

Se trata, en cualquier caso, de afirmaciones recogidas en una declaración y cuya veracidad deberá determinar la investigación judicial.

Vigario explica que la particularidad del caso está también en que Biedma conocía previamente a algunos de los protagonistas por su actividad judicial en Badajoz. "Ya los ha tenido delante", señala el periodista, en referencia a integrantes de los clanes investigados.

Para él, en base a los mensajes que han salido a la luz y a las anotaciones de la libreta de Leire Díez, los miembros de las bandas "tienen más sentido común y más cordura que la propia cloaca".

"La jueza se ha sentido muy sola durante todo el proceso"

El periodista pone además el foco en la situación de la magistrada durante la instrucción. Según Vigario, Biedma habría tenido que afrontar diferentes actuaciones mientras avanzaba la investigación.

"Esta jueza se ha tenido que enfrentar a todos los elementos", afirma. El periodista asegura también que la magistrada "se ha sentido muy sola durante todo el proceso".

"Se le dijo a los miembros del UCO que se pusieran de perfil"

"Se le dijo a los miembros del UCO que se pusieran de perfil"

En relación con la investigación de la UCO, Vigario sostiene que algunos agentes que acudieron a Badajoz habrían recibido instrucciones para mantenerse al margen. "Se le dijo a los miembros del UCO que venían a Badajoz a investigar que se pusieran de perfil", asegura.

La declaración de Biedma ante la Audiencia Nacional busca esclarecer precisamente si existió una estrategia organizada para intimidarla o interferir en la causa que dirigía.

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