Rocío Muñoz da un paso al frente en su batalla contra Omar Montes. Después de dar a luz al hijo que asegura que es del cantante, Rocío interpone una demanda de paternidad contra él para demostrar su verdad.

Según cuenta Rocío Muñoz, la denuncia la puso hace aproximadamente dos semanas. "Una vez que interpones la demanda el juzgado es el que lo evalúa, lo lleva a trámite, y una vez se acepta como trámite, pues ya se le comunica al demandado, en este caso a Omar", afirma Rocío.

La demandante confiesa estar muy orgullosa de su decisión. "Mis abogados están igual que yo, encantadísimos con la pedazo de demanda que le ponemos", asegura. Tanto es así, que confiesa que está deseando ver la reacción de Omar y qué le va a contar a su entorno: "A ver cómo va a explicar que me conoce de dos días, o que no ha tenido nada conmigo o que este niño no es suyo".

En la demanda, Rocío adjunta pruebas de la relación que mantuvo con Omar Montes y solicita que el cantante se someta a la prueba de paternidad. "En caso de no querer hacérsela también pedimos ciertas cosas", advierte Rocío Muñoz. ¿Cómo reaccionará el cantante?