Miguel, un español detenido por el ICE: "Nos llevaban esposados de pies y manos. Tuve miedo porque mezclaban a personas en situación irregular con presos comunes"

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) sigue llenando titulares. El cuerpo parapolicial creado por Donald Trump para perseguir y detener a inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos ahora está siendo investigado por la Policía Estatal de Illinois por la muerte de un migrante mexicano. El español Miguel Barreno conoce a la perfección cómo funciona este cuerpo por dentro. Ha estado internado seis meses y hoy hemos hablado con él en ‘Espejo Público’.

“Sabía que en cualquier momento me podía pasar"

Cuando iba de camino a la fábrica en la que trabajaba en Chicago, Miguel Barreno fue detenido por el ICE. “Fue todo muy rápido. Vi unas luces flash a lo lejos y ya pensaba que me iban a parar”, ha comenzado diciendo. Barreno llegó a Estados Unidos con un visado de turista, cuando caducó empezó a trabajar y se sacó el carné de conducir. “Yo sabía perfectamente que en cualquier momento me podía pasar y, desgraciadamente, sucedió”, ha lamentado.

"Tuve miedo porque mezclaban a personas en situación irregular con presos comunes”

“Después de que me procesaran, me llevaron a Indiana unos dos meses. Cuando ingresamos a la cárcel, la ropa personal nos la guardan y nos dan ropa de la que utilizan los presos”, explica Barreno. “Allí éramos todos inmigrantes, entonces nos llevábamos bien. Como hablábamos español, y yo no sé mucho inglés, nos juntábamos entre nosotros y estábamos muy unidos”, ha relatado el español detenido por el ICE, que confiesa que la situación empeoró cuando le trasladaron a la cárcel de Kentucky. “Allí tuve más miedo porque mezclaban personas con una situación irregular con presos comunes”, ha dicho.

En total, Miguel Barreno ha permanecido internado seis meses. La razón por la que no fue deportado antes, asegura que no la conoce. “A día de hoy todavía no me explico exactamente lo que pasó”. Además, su pareja se ha quedado allí y tiene prohibido volver a Estados Unidos al menos en diez años. “Hablo todos los días con ella y tengo miedo que pueda ser la próxima”.

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