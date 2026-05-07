Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Inmigración

Miguel, un español detenido por el ICE: "Nos llevaban esposados de pies y manos. Tuve miedo porque mezclaban a personas en situación irregular con presos comunes"

El cuerpo parapolicial de Donald Trump creado para perseguir a inmigrantes en situación irregular ahora está siendo investigado por la muerte de un migrante mexicano. El español Miguel Barreno ha estado internado seis meses y hoy hemos hablado con él en ‘Espejo Público’.

Susanna Griso en Espejo Público.

Publicidad

Alejandro del Amo
Publicado:

El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) sigue llenando titulares. El cuerpo parapolicial creado por Donald Trump para perseguir y detener a inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos ahora está siendo investigado por la Policía Estatal de Illinois por la muerte de un migrante mexicano. El español Miguel Barreno conoce a la perfección cómo funciona este cuerpo por dentro. Ha estado internado seis meses y hoy hemos hablado con él en ‘Espejo Público’.

“Sabía que en cualquier momento me podía pasar"

Cuando iba de camino a la fábrica en la que trabajaba en Chicago, Miguel Barreno fue detenido por el ICE. “Fue todo muy rápido. Vi unas luces flash a lo lejos y ya pensaba que me iban a parar”, ha comenzado diciendo. Barreno llegó a Estados Unidos con un visado de turista, cuando caducó empezó a trabajar y se sacó el carné de conducir. “Yo sabía perfectamente que en cualquier momento me podía pasar y, desgraciadamente, sucedió”, ha lamentado.

"Tuve miedo porque mezclaban a personas en situación irregular con presos comunes”

“Después de que me procesaran, me llevaron a Indiana unos dos meses. Cuando ingresamos a la cárcel, la ropa personal nos la guardan y nos dan ropa de la que utilizan los presos”, explica Barreno. “Allí éramos todos inmigrantes, entonces nos llevábamos bien. Como hablábamos español, y yo no sé mucho inglés, nos juntábamos entre nosotros y estábamos muy unidos”, ha relatado el español detenido por el ICE, que confiesa que la situación empeoró cuando le trasladaron a la cárcel de Kentucky. “Allí tuve más miedo porque mezclaban personas con una situación irregular con presos comunes”, ha dicho.

En total, Miguel Barreno ha permanecido internado seis meses. La razón por la que no fue deportado antes, asegura que no la conoce. “A día de hoy todavía no me explico exactamente lo que pasó”. Además, su pareja se ha quedado allí y tiene prohibido volver a Estados Unidos al menos en diez años. “Hablo todos los días con ella y tengo miedo que pueda ser la próxima”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Operación hantavirus.

"La ministra Margarita Robles se ha equivocado en su manera de interpretar la situación del crucero de hantavirus". La advertencia del experto Juanma Fernández

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Receta exprés de merengue dorado de Karlos Arguiñano: ¡Te sale seguro!

Receta exprés de merengue dorado de Karlos Arguiñano: ¡Te sale seguro!

Empanada de pollo

Karlos Arguiñano: receta de empanada de pollo casera y 100% natural

Susanna Griso en Espejo Público.

Miguel, un español detenido por el ICE: "Nos llevaban esposados de pies y manos. Tuve miedo porque mezclaban a personas en situación irregular con presos comunes"

Novedades hantavirus.
Hantavirus

La sospechosa transmisión de hantavirus en un vuelo siembra dudas entre los expertos: "Hay que actuar con rapidez"

Crucero hantavirus.
Crucero hantavirus

¿Puede el hantavirus convertirse en el nuevo coronavirus? Un virólogo explica el avance de los contagios

Paciente trasladada Tenerife, Hantavirus
Hantavirus en España

Ángeles denuncia que trasladan a su tía en el hospital de Tenerife para hacer hueco a los pasajeros del hantavirus: "Se está desalojando"

El temor se extiende entre los pacientes del Hospital Virgen de la Candelaria de Tenerife por los preparativos que se están efectuando para recibir a parte del pasaje del crucero del brote de hantavirus que deja hasta el momento 3 fallecidos de los 8 casos confirmados.

Funerario
Nos lo cuenta

Las anécdotas de un funerario: "Hubo dos mujeres que descubrieron que el fallecido llevaba una doble vida en el tanatorio"

Javier Galileo trabaja como funerario, una profesión que para él es apasionante y que le ha hecho vivir situaciones insólitas. ¡Increíble pero cierto!

Antonio Orozco

Antonio Orozco muestra su lado más competitivo: “Me voy a defender como gato panza arriba en La Voz Kids”

"Fue una primera vez muy linda": el triunfo que motivó a Martín Savi a luchar por su sueño

"Fue una primera vez muy linda": el triunfo que motivó a Martín Savi a luchar por su sueño

Javier revela en Pasapalabra su insólito vínculo con Jero García: “Hemos vivido en la misma casa”

Javier revela en Pasapalabra su insólito vínculo con Jero García: “Hemos vivido en la misma casa”

Publicidad