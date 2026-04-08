La vivienda en España sube el triple que en Europa y con sueldos más bajos

José Juan cobra más o menos el sueldo medio en España. "Mi sueldo actual son 26.000 euros", nos cuenta. Con ese salario, acceder a una vivienda se convierte en un reto. El precio medio de un piso ronda los 240.000 euros, pero el banco no le concede una hipoteca de esa cantidad. "Calculando a 30 años de hipoteca, me dan menos de 200.000 euros… cosa que en Valencia está difícil, está difícil la cosa", explica.

A eso se suma la entrada inicial, que en muchos casos obliga a buscar ayuda. José Juan ha pedido dinero a su tía para la entrada: "casi 7.000 euros porque estoy en búsqueda de un piso".

El precio de la vivienda en España sigue disparado. Subió un 12,9 % en 2025, según los datos de Eurostat. Más del doble de la media europea. Y la diferencia aún es mayor si nos comparamos con las viviendas en Alemania (3%), Francia (1%) o Italia (4,1%). Además, hay que tener en cuenta que en estos países los sueldos son más elevados.

En Italia los precios han subido tres veces menos que en España

Viajamos a Italia, donde el encarecimiento ha sido mucho más moderado, en torno al 4,1%. Es decir, en nuestro país los precios han subido tres veces más. Allí vive David desde hace diez años. "Ahora mismo encontrar una casa en Italia no es tan difícil como en España porque se está construyendo bastante. Los sueldos suelen ser un poquito más altos que en España", nos explica.

En proporción, la vivienda resulta más accesible, aunque también se hayan encarecido. "Puede ser bastante accesible. Yo veo que la gente está consiguiendo hipotecas de forma sencilla. Se está fomentando más la vivienda hacia los jóvenes y hacia las familias", añade.

En Francia se han encarecido un 1%, en España casi un 13%

Nos vamos ahora a Francia, donde el incremento apenas alcanza el 1%. En París la situación también tiene matices, al ser la capital. "El precio de los pisos ha bajado y en algunos sectores del centro de París ha bajado mucho. Aún así, como los sueldos tampoco han subido y la economía está un poco mal, es difícil acceder a una vivienda", nos cuenta Iván.

Pero cuando vivía en Gijón, el esfuerzo era aún mayor. "Tenía que alquilar habitaciones para pagar la hipoteca", confiesa.

Los datos muestran que nuestros vecinos europeos, en general, tienen salarios más altos y, en proporción, la vivienda resulta más asequible que en España.

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