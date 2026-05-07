La sospechosa transmisión de hantavirus en un vuelo siembra dudas entre los expertos: "Hay que actuar con rapidez"

La alerta sanitaria por un posible caso de hantavirus relacionado con un vuelo internacional ha despertado preocupación entre los pasajeros y ha reavivado el temor a revivir una situación similar a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el virólogo José Antonio López lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que, por el momento, “en absoluto” puede hablarse de “un nuevo COVID”.

El experto reconoce que el caso de una azafata presuntamente contagiada tras coincidir con una pasajera fallecida genera dudas entre la comunidad científica. “Nos genera incertidumbre, porque nos dicen que el contagio tiene que ser muy directo. Entonces surge la pregunta de cómo se puede haber contagiado una azafata que viajaba en un vuelo con otras 80 personas con destino Johannesburgo”, explica. Aun así, López insiste en que es fundamental esperar a los resultados definitivos antes de sacar conclusiones. “Lo prudente es esperar a que le analicen genéticamente a esta azafata y comprobar si realmente da positivo por PCR o por otras pruebas relacionadas con hantavirus. La sintomatología inicial es muy parecida a una gripe”, señala.

El virólogo considera precipitado hablar de una expansión mundial del virus. “Hablar de cientos o miles de casos por el mundo me parece peligroso y prematuro. Si finalmente esta persona diera positivo, significaría probablemente que hubo un contacto mucho más estrecho con la paciente fallecida”, añade.

Seguimiento estrecho de los contactos

Respecto al protocolo activado tras detectarse el caso, López explica que las autoridades sanitarias deben centrarse especialmente en localizar a las personas con mayor exposición. “El protocolo está claro: hay que hacer seguimiento de quienes hayan tenido un contacto más cercano con los positivos confirmados. En este caso se intenta localizar a todo el pasaje, pero lo primordial es identificar a los pasajeros que estuvieron más próximos a los fallecidos”, afirma.

El experto recuerda además que los brotes de virus Andes, una variante de hantavirus capaz de transmitirse entre humanos, no son nuevos y se producen cada año en Argentina. “Se dan brotes anuales con menos seguimiento y trazabilidad que aquí y, en el peor de los casos, afectan a 30 o 40 personas, aunque sí tienen una mortalidad elevada entre quienes desarrollan síntomas”, advierte.

Qué hacer ante posibles síntomas

Sobre las medidas preventivas, López recomienda actuar con rapidez ante cualquier síntoma compatible con la infección. “Cualquier persona susceptible de haber tenido contacto directo con ratones o con personas infectadas y que empiece a manifestar síntomas debe comunicarlo inmediatamente a su médico”, explica. Además, aconseja extremar las precauciones en el domicilio. “De manera preventiva, esa persona debería ponerse mascarilla, ventilar muy bien la vivienda e intentar aislarse en la medida de lo posible”, apunta.

En cuanto a los pasajeros asintomáticos que puedan haber estado expuestos, el virólogo indica que existen distintos escenarios posibles. “Podemos tener varias casuísticas. Aunque no haya ningún pasajero con síntomas, cabe la lejana posibilidad de que alguien sea positivo sin manifestarlos. En esos casos, las pruebas genéticas y serológicas son las más adecuadas”, detalla.

“No es un nuevo COVID”

José Antonio López rechaza de forma tajante las comparaciones con la pandemia de coronavirus. “La única similitud con el SARS-CoV-2 es que ambos son virus de ARN. El hantavirus no es un virus emergente, produce miles de casos al año en todo el mundo”, afirma.

Eso sí, recuerda que los virus evolucionan constantemente. “Los virus mutan y pueden adaptarse y variar, pero eso no significa que estemos ante una situación comparable a la del COVID”, concluye.

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