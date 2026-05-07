¡Menudo drama! Angels pierde el turno con 2000 euros en su marcador

La concursante del atril rojo ha realizado unas tiradas buenísimas: tras caer por primera vez en el gajo de los mil euros, ha utilizado el supercomodín con la doble letra para multiplicar la cantidad.

Angels ha ido salvando la situación para conservar el dinero acumulado en su atril gracias a otro comodín. Pero se ha visto obligada a usarlo al decir una letra que no estaba en el panel.

Sin embargo, al no ver aún la última palabra, la del atril rojo, ha dicho otra letra que tampoco estaba. Y este ha sido el final dramático de un panel que comenzaba prometiendo más alegrías que penas.