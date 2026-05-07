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Mejores momentos | 7 de mayo

Nando lo tiene claro: “Quiero el dinero para ponerme un flequillo como el tuyo”

Así de sincero se ha mostrado este concursante durante su presentación en La ruleta de la suerte.

Nando lo tiene claro: “Quiero el dinero para ponerme un flequillo como el tuyo”

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El concursante del atril amarillo asegura que viene “del pueblo más bonito de Ciudad Real: Puerto Llano”. Así ha comenzado una presentación que no tiene desperdicio.

Nando pertenece a un grupo que se llama Las Gacelas y asegura que no llegan nunca los primeros, excepto para comer migas, que les encantan.

Este Policía Nacional ha sido muy sincero cuando Jorge Fernández le ha preguntado para qué quiere el dinero que gane en La ruleta de la suerte.

¡Nada de viajes! Entre risas, Nando ha confesado que quiere el dinero “para ponerse un flequillo como el de Jorge Fernández”. ¡No te pierdas el momentazo!

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