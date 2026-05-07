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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos la última hora del MV Hondius, rumbo a Canarias

Se estima que el crucero MV Hondius llegue a Canarias el domingo. Sin embargo, ya existen presuntos contagiados de hantavirus fuera del buque.

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El hantavirus ya ha salido del buque MV Hondius. Además de los pasajeros con síntomas que fueron evacuados en avión, se han encontrado otros casos fuera del crucero.

Una de las azafatas que viajó en el mismo avión que uno de los fallecidos por hantavirus ha tenido que ser hospitalizada. Además, se busca a los 30 pasajeros que se bajaron antes del barco.

Pese a que la preocupación aumenta entre los ciudadanos, el Gobierno llama a la calma y asegura que tienen la situación bajo control. ¡No te pierdas la última hora, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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