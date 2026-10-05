"Estamos absolutamente preparados para encarar estas elecciones", hablamos con Eduardo Rubiño sobre 'Frente Amplio'

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez acelera los planes de la izquierda a la izquierda del PSOE. Sumar, junto a Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes, prepara el lanzamiento de Frente Amplio, la nueva marca con la que pretende concurrir a las elecciones. El 17 de octubre está previsto un gran acto para presentar oficialmente el proyecto y a su candidato.

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, asegura que el adelanto no les ha cogido por sorpresa y que llevan meses trabajando en esta nueva alianza: "Veníamos teniendo conversaciones desde hace mucho tiempo, que veníamos trabajando en el lanzamiento de este Frente Amplio y estamos absolutamente preparados para encarar esta campaña, estas elecciones", afirma.

Rubiño relaciona además la convocatoria electoral con la falta de acuerdos sobre vivienda: "Se ha evidenciado que no se podían sacar adelante esas medidas de vivienda, porque sin vivienda no hay legislatura", sostiene.

Rubiño: "El momento ahora no es de los personalismos"

Desde Podemos, Irene Montero plantea la posibilidad de celebrar unas primarias conjuntas para elegir candidato, Rubiño apuesta por priorizar el acuerdo entre las distintas fuerzas. "Yo creo que el momento ahora no es de los personalismos ni el de quítate tú para ponerme yo", señala.

El dirigente de Más Madrid asegura que las conversaciones están "muy avanzadas" y defiende una candidatura en la que "cabe todo el mundo" y todas las sensibilidades del espacio político.

Según Rubiño, antes del acto del 17 de octubre se anunciarán tanto la persona que encabezará la candidatura como el comité de campaña. "Nosotros no sabíamos que la convocatoria concreta iba a ser este día, pero el 17 de octubre habrá un gran acto en el que se escenificará todo el lanzamiento de este Frente Amplio", explica.

El objetivo, insiste, es alcanzar un acuerdo amplio que permita reunir a las diferentes fuerzas y centrar la campaña en una de sus principales prioridades: la vivienda. "Lo que tiene que importar aquí es que lleguemos a un acuerdo lo suficientemente amplio para que ese frente englobe todas las sensibilidades para impedir que la ultraderecha llegue al gobierno de España", concluye.

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