Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Pedro Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre

Frente Amplio

"Estamos absolutamente preparados para encarar estas elecciones", hablamos con Eduardo Rubiño sobre 'Frente Amplio'

El portavoz adjunto de Más Madrid asegura que las conversaciones para construir la nueva alianza de la izquierda están "muy avanzadas" y confirma que el 17 de octubre se presentará el proyecto y su candidato.

Eduardo Rubiño

Publicidad

María Martín
Publicado:

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez acelera los planes de la izquierda a la izquierda del PSOE. Sumar, junto a Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes, prepara el lanzamiento de Frente Amplio, la nueva marca con la que pretende concurrir a las elecciones. El 17 de octubre está previsto un gran acto para presentar oficialmente el proyecto y a su candidato.

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, asegura que el adelanto no les ha cogido por sorpresa y que llevan meses trabajando en esta nueva alianza: "Veníamos teniendo conversaciones desde hace mucho tiempo, que veníamos trabajando en el lanzamiento de este Frente Amplio y estamos absolutamente preparados para encarar esta campaña, estas elecciones", afirma.

Rubiño relaciona además la convocatoria electoral con la falta de acuerdos sobre vivienda: "Se ha evidenciado que no se podían sacar adelante esas medidas de vivienda, porque sin vivienda no hay legislatura", sostiene.

Rubiño: "El momento ahora no es de los personalismos"

Desde Podemos, Irene Montero plantea la posibilidad de celebrar unas primarias conjuntas para elegir candidato, Rubiño apuesta por priorizar el acuerdo entre las distintas fuerzas. "Yo creo que el momento ahora no es de los personalismos ni el de quítate tú para ponerme yo", señala.

El dirigente de Más Madrid asegura que las conversaciones están "muy avanzadas" y defiende una candidatura en la que "cabe todo el mundo" y todas las sensibilidades del espacio político.

Según Rubiño, antes del acto del 17 de octubre se anunciarán tanto la persona que encabezará la candidatura como el comité de campaña. "Nosotros no sabíamos que la convocatoria concreta iba a ser este día, pero el 17 de octubre habrá un gran acto en el que se escenificará todo el lanzamiento de este Frente Amplio", explica.

El objetivo, insiste, es alcanzar un acuerdo amplio que permita reunir a las diferentes fuerzas y centrar la campaña en una de sus principales prioridades: la vivienda. "Lo que tiene que importar aquí es que lleguemos a un acuerdo lo suficientemente amplio para que ese frente englobe todas las sensibilidades para impedir que la ultraderecha llegue al gobierno de España", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Cándido Méndez, crítico ante al anuncio de elecciones generales de Pedro Sánchez

Cándido Méndez tilda de "farfolla mitinera" el anuncio electoral de Pedro Sánchez: "Los datos de la realidad le contradicen"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Susana Díaz ante el adelanto electoral

Susana Díaz, "socialista hasta la médula", confía en el PSOE ante las elecciones generales: "Al final se viene arriba, más allá de quién haya al frente"

Eduardo Rubiño

"Estamos absolutamente preparados para encarar estas elecciones", hablamos con Eduardo Rubiño sobre 'Frente Amplio'

Nutriman

Alimentos que estás usando mal y no lo sabías: descubre cómo sacarle el máximo beneficio a la piña, el ajo o la patata

El juez Villegas, sobre la acampada de Sol.
Convocatoria de elecciones

El juez Villegas califica de "fraude de ley" que el Gobierno intente aprobar los decretos de vivienda en la Diputación Permanente

VALLÉS ESPEJO
OPINIÓN DE VICENTE VALLÉS

El apunte de Vicente Vallés sobre el 29N: "Pedro Sánchez está intentando salvar sus propios muebles y la prioridad de los votantes es acabar con el sanchismo"

Del bonito error de Lola Índigo al megabloqueo de Pablo López: los momentazos de las terceras Audiciones de La Voz
¡Vota por tu favorito!

Del bonito error de Lola Índigo al megabloqueo de Pablo López: los momentazos de las terceras Audiciones de La Voz

Las terceras Audiciones a ciegas nos han dejado giros inesperados, estrategias y momentos llenos de emoción. ¡Vota en nuestro ranking por tu favorito!

Cándido Méndez, crítico ante al anuncio de elecciones generales de Pedro Sánchez
Elecciones generales 29-N

Cándido Méndez tilda de "farfolla mitinera" el anuncio electoral de Pedro Sánchez: "Los datos de la realidad le contradicen"

El exsecretario general de UGT y actual militante socialista, Cándido Méndez, ha reaccionado de forma crítica a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado la convocatoria de elecciones generales. Asimismo, ha lanzado una petición contundente de cara a la campaña electoral.

ABASCAL ESPEJO

Santiago Abascal, contundente tras la decisión de Pedro Sánchez: "Es una persona al servicio de Marruecos, estamos preparados para las elecciones"

Carmen Maura y Maribel Verdú

Hoy, Carmen Maura y Maribel Verdú visitarán El Hormiguero

Lola Índigo pulsa sin querer y disfruta del talento de Elena: “Eres una artista que hay que verla”

Lola Índigo pulsa sin querer y disfruta del talento de Elena: “Eres una artista que hay que verla”

Publicidad