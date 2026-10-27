Esperanza Aguirre sobre el pacto del Senado: "En lo verdaderamente importante estamos de acuerdo con Vox"

"El Partido Popular es un partido de centro", así de claro lo ha querido dejar Esperanza Aguirre hoy en Espejo Público, tras el acuerdo firmado entre PP y Vox para coordinar sus candidaturas al Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Eso sí, la expresidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que "en lo más importante, en lo verdaderamente importante estamos de acuerdo con Vox", razón por la que ambos partidos han podido llegar a un "entendimiento", y ha puesto algunos ejemplos. "En la unidad de España, en la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad estamos totalmente de acuerdo con Vox", aunque puntualiza que en "algunas otras cosas estamos muy en desacuerdo".

Esperanza Aguirre critica que ahora "nos afean" este acuerdo entre PP y Vox para mantener una mayoría en la Cámara Alta, cuando "el PSOE se ha unido a la extrema izquierda. Lo llaman Senado progresista. No, es el Senado Comunista" y acusa a Pedro Sánchez de "estar representando él mismo al Frente Amplio, que ahora ya es el Frente Popular".

“El PSOE se ha unido a la extrema izquierda. Lo llaman Senado progresista. No, es el Senado Comunista”

Sobre la dimisión en el PSOE

Esperanza Aguirre también ha querido dar su opinión sobre la dimisión de Francisco Martín, el ya exdelegado del Gobierno en Madrid: "Yo que he sido presidenta diré que Isabel es la mejor presidenta que ha tenido nunca la Comunidad de Madrid y todos los que sucumben lo hacen porque no pueden doblegarla y ella solo hace ley y orden".

"Isabel es la mejor presidenta que ha tenido nunca la Comunidad de Madrid"

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