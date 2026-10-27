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DISTURBIOS EN BARCELONA

Alertan de una nueva convocatoria de disturbios para Halloween en Barcelona: "Hay que desnudar, pisotear y pegar a los policías"

El portavoz del CSIF de la Guardia Urbana en Barcelona advierte de la nueva convocatoria para este 31 de octubre con el objetivo de "destrozar" a la Policía y Mossos d'Esquadra de Barcelona.

Portavoz CSIF Barcelona

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Manuel Pinardo
Publicado:

Los altercados, convocados a través de las redes sociales en Barcelona, han dejado 250 detenidos, 30 comercios vandalizados y 18 saqueados. La plataforma 'BLOCUS', ha convocado para este día 31, coincidiendo con Halloween una nueva convocatoria para "desnudar a los policías, pegarles y pisotearles", cita textualmente el portavoz del CSIF de la Guardia Urbana en Barcelona tras el informe que han podido recoger.

Eugenio Zambrano, ha destacado que el día 24, cuando ocurrieron estos altercados en Barcelona, fallaron "muchas cosas": "Los servicios de información tienen monitorizados todo lo que sale en redes y sabíamos que iba a ocurrir. Han pasado una cosa, o los servicios de información no hicieron su trabajo, cosa que no lo creo o que los gestores públicos no se tomaron en serio esto, fallando el dispositivo".

Desde el Sindicato, denuncian no poder trabajar con pocos efectivos y piden medidas para que puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos y comerciantes en todo momento. Además, Eugenio ha criticado a Ada Colau de ser la culpable de lo ocurrido en Barcelona: "Ha estado 8 años de gobernando en la anarquía".

Numerosos destrozos y nueva convocatoria

Eugenio Zambrano, ha querido resaltar el trabajo de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona: "Ha cumplido y nos está ayudando para que podamos hacer el trabajo lo mejor posible".

Aunque el propio portavoz, ha querido dar cifras de lo ocurrido hasta ahora en Barcelona: "La cifra final de detenidos es de 250 personas, más de 30 comercios vandalizados y 18 saqueados, destrozo inmobiliario publico y privado. Detrás de estas personas tenemos personas que venían con consignas dadas, de oscuro, indocumentados, con esprays de pimienta para tirársela a la policía y tirachinas con bolas de acero".

"Hay que desnudar a los policías"

La propia seguridad de Barcelona, ha conseguido captar mensajes de la nueva convocatoria de este 31 de octubre, coincidiendo con Halloween con mensajes terroríficos contra la seguridad de Barcelona: "Hay que venir, coger a policías, pisotearlos, pegarles, desnudarlos y seleccionar los comercios que tengan mayor valor para poder atacar", explica el mensaje.

También, llaman en la propia convocatoria a ir tapados, sin documentación y con artilugios para poder atacar. Por ello, alerta Eugenio que el día 31, "no vamos a asistir a una manifestación, vamos a asistir a un acto de vandalismo y delincuencia", finaliza.

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