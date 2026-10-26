Cihan acorrala a Ecmel tras el disparo de Sahin: “Te haré pagar por absolutamente todo”

Fidan se ha quedado horrorizada al enterarse de lo ocurrido. “¿Qué le ha pasado a mi hijo?”, ha preguntado, y Sadakat le ha explicado que Sahin ha intentado quitarse la vida. Ecmel tampoco ha querido creerlo y ha acusado a los Albora de mentir. Alya, sin embargo, no ha dudado en señalarlo como responsable: “Sahin ha intentado quitarse la vida con una pistola y la culpa es tuya”.

Cihan le ha explicado que Sahin no ha podido soportar descubrir que su padre ordenó matar a Boran. La noticia lo ha destrozado hasta el punto de acabar disparándose. Sadakat tampoco ha ocultado su rabia y ha acusado a Ecmel de haber atentado contra sus hijos y de haber llevado al suyo hasta ese extremo. “Aquella bala no acabó conmigo, pero yo sí que acabaré contigo”, le ha advertido.

Ecmel ha seguido negando que esté detrás de todo, pero Cihan le ha recordado que Sahin consiguió un vídeo del padre de Hamada en el que se escucha cómo ordena matar a Boran. Gracias a esa prueba, los Albora han podido salir del problema con la justicia.

Luego, Cihan le ha reprochado que haya puesto en peligro a sus propios hijos por hacerse con el liderazgo del clan y le ha advertido de que no piensa dejarlo pasar: “Te haré pagar por absolutamente todo”. Ecmel le ha devuelto la amenaza y le ha dejado claro que también piensa vengarse de él.