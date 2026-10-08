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Convive dos días con el cadáver de su marido porque no tiene para pagar el entierro: "Me quedé bloqueada"

Una mujer ha vivido dos días con su marido muerto en su casa de O Carballiño (Ourense). El motivo: no sabía que hacer con el cadáver y no tenía dinero para pagar el entierro.

Convive con su marido

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La muerte de un vecino de O Carballiño (Ourense) ha conmocionado al pueblo. Su mujer, Susana, con la que llevaba casi 20 años casado, convivió con su cadáver durante dos días en casa porque no tenía para pagar su entierro.

La mujer, de unos 60 años, vivía en una situación de extrema vulnerabilidad y no tenía ningún seguro que cubriese los gastos del fallecimiento. Tanto es así que, aunque los médicos certificaron la muerte de su marido, estuvo dos días más con él en casa sin saber qué hacer. "Me quedé bloqueada", afirma Susana.

Pese a que llamó a una funeraria, estos no le dieron respuesta durante el fin de semana. "Me dijeron que incinerarlo eran 2.000 euros y yo no dispongo de ese dinero", asegura Susana.

Finalmente fueron los vecinos los que alertaron al 112 de lo ocurrido y el Ayuntamiento se hizo cargo de la incineración. "Nadie me ha dicho nada, no sé qué han hecho con él", denuncia. Un caso que ha conmocionado por completo al pueblo.

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