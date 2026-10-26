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AlaZ | 26 de octubre

¡16 aciertos de un tirón! David brilla y pone AlaZ muy difícil para Moisés: “Tengo prisa”

El concursante barcelonés ha impresionado con una de sus mejores jugadas en Pasapalabra, en un duelo con un bote de 1.198.000 euros en juego.

¡16 aciertos de un tirón! David brilla y pone AlaZ muy difícil para Moisés: “Tengo prisa”

¡16 aciertos de un tirón! David brilla y pone AlaZ muy difícil para Moisés: “Tengo prisa”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David tiene aún una espinita clavada: un AlaZ de 24 aciertos. Sin embargo, mientras llega ese hito, o incluso el del bote, protagoniza grandes jugadas como la de este programa. El concursante barcelonés ha asombrado… ¡con un turno de 16 respuestas seguidas! La jugada ha marcado el duelo, aunque no ha sido totalmente decisiva porque Moisés ha sabido mantenerse en la pelea hasta el final.

De hecho, el arranque del riojano ha sido mejor: 6-1 en los marcadores. Todo ha cambiado con el segundo turno de David. Jugando de la Z a la A, ha acertado desde la X hasta la H. “Ha quedado”, ha bromeado Roberto Leal sobre este acelerón, mientras que el concursante le ha seguido el guiño: “Tengo prisa”. Con dos turnos más, el barcelonés ha terminado su primera ronda con 22 aciertos.

Aunque Moisés ha ido por detrás, ha sabido mantenerse cerca de su rival y eso tiene mucho mérito en duelos tan frenéticos. Se ha quedado rozando la remontada hasta que un error de dicción, al responder “Tory” en vez de “Tony” como nombre del principal premio de teatro estadounidense, le ha puesto ya la misión casi imposible. ¡Descubre este AlaZ de tanto nivel en el vídeo!

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