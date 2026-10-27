ENTREVISTA
Xavier Font se sincera sobre sus infidelidades durante los años de Locomía: "Tenía 20 años, era tremendo"
El fundador de Locomía se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para responder a sus polémicas, como su relación con sus excompañeros o las infidelidades que dinamitaron el grupo.
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Xavier Font fue el fundador de Locomía, uno de los grupos que revolucionó el país con sus abanicos en los años 80 y 90. Sin embargo, pronto pasó de ser quien comenzó el grupo al enemigo común de todos.
El grupo terminó rompiéndose a raíz de los problemas que generaron las relaciones amorosas entre sus miembros. Xavier Font mantuvo durante los primeros años dos relaciones simultáneas con Manolo Arjona y Gard Passchier sin que lo supieran, algo de lo que ha hablado abiertamente con el tiempo.
El cantante afirma que cuando comenzó en Locomía, era muy joven y atraía a muchos hombres, por lo que "no supo ser fiel en Ibiza". "Tenía 20 años, era tremendo", afirma Xavier Font.
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Además, Xavier Font admite que "tenía muy buen gusto con los hombres", algo que le llevó a disfrutar mucho de aquella época, pese a que terminó generándole muchos problemas. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
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