Xavier Font se sincera sobre sus infidelidades durante los años de Locomía: "Tenía 20 años, era tremendo"

Xavier Font fue el fundador de Locomía, uno de los grupos que revolucionó el país con sus abanicos en los años 80 y 90. Sin embargo, pronto pasó de ser quien comenzó el grupo al enemigo común de todos.

El grupo terminó rompiéndose a raíz de los problemas que generaron las relaciones amorosas entre sus miembros. Xavier Font mantuvo durante los primeros años dos relaciones simultáneas con Manolo Arjona y Gard Passchier sin que lo supieran, algo de lo que ha hablado abiertamente con el tiempo.

El cantante afirma que cuando comenzó en Locomía, era muy joven y atraía a muchos hombres, por lo que "no supo ser fiel en Ibiza". "Tenía 20 años, era tremendo", afirma Xavier Font.

Además, Xavier Font admite que "tenía muy buen gusto con los hombres", algo que le llevó a disfrutar mucho de aquella época, pese a que terminó generándole muchos problemas. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!