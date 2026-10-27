La Navidad en la Puerta del Sol, en peligro por la acampada: "Será muy complicado si no se inicia el montaje antes del 3 de noviembre"

El domingo conocíamos que Francisco Martín Aguirre había presentado su dimisión como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, cargo que ejercía desde marzo de 2023.

En medio de su salida, se queda en el aire qué ocurrirá con la acampada que aún está instalada en Sol y sobre la que no ordenó su desalojo mientras estaba al frente del cargo. Entre los interrogantes y futuros inciertos de esta acampada, nos topamos con la cada vez más cercana Navidad.

Por estas fechas ya se suelen ver las instalaciones del alumbrado y la decoración navideña en la Puerta del Sol, pero las vistas siguen siendo las lonas de las tiendas de campaña. El año pasado, el montaje del árbol de Navidad se inició el 21 de octubre y este, a día 27, no ha empezado.

Ante esto, el Ayuntamiento madrileño ya ha alertado de que, como no se inicie el montaje antes del 3 de noviembre, será muy complicado, incluso casi imposible, que haya Navidad en Sol. ¿Qué significaría esto? Comerciantes, turistas y una capital sin iluminación, con las pérdidas económicas que esto supone. Pero la acampada no muestra intenciones de responder y sus participantes pretenden permanecer inmóviles.

La demanda de los empresarios contra el exdelegado del Gobierno

Unas pérdidas económicas que, a día de hoy, no solo se vislumbran a futuro, sino que el ya exdelegado del Gobierno en Madrid podría enfrentarse a demandas de muchas empresas que se han visto afectadas en su facturación por la acampada. Según informaba hoy 'El Mundo' y nos acercaba su director, Joaquín Manso, a la mesa de 'Espejo Público', la demanda podría ser el motivo real de su dimisión.

"Se siente desamparado por su partido, después de haberlo dado todo por Sánchez"

"El día previo recibió un requerimiento de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), advirtiéndole de la posible interposición de una demanda si no desalojaba Sol". Manso explica que, a raíz de esta situación, muchas de las empresas se sienten "tremendamente perjudicadas". A esto añadía un dato que agravaba la situación: "Le interpela porque puede ser que le exija que responda con su patrimonio personal".

Extrayendo conclusiones propias, Manso cree que la dimisión se debe a que Martín "se siente desamparado por su propio partido en un momento tremendamente delicado, después de haberlo dado todo por Sánchez". Un momento en el que no solo menciona las demandas de los comerciantes, sino también las querellas de Vox por la acampada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.