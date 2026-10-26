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Crisis migratoria

Vuelve a ver la entrevista completa a Juan Jesús Vivas en El Hormiguero

El presidente de Ceuta ha comentado cómo se encuentra la ciudad después del gran salto que sufrió el pasado mes de julio.

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El Hormiguero ha puesto el foco en la crisis migratoria de Ceuta con la participación de Juan Jesús Vivas. El presidente ceutí ha explicado cómo se han están desarrollando los acontecimientos y ha trasladado su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad.

Lo primero sobre lo que ha hablado ha sido sobre el uso político que se está haciendo sobre el drama que se está viviendo en su localidad. "Lo que está ocurriendo en Ceuta no debería tener color político, nos incumbe a todos", ha dicho el invitado.

La crítica de Juan Jesús Vivas al Gobierno: "Lo que está ocurriendo en Ceuta no debería tener color político"

Tras esto, Juan Jesús ha asegurado que "Marruecos ha sido el causante de la invasión". El presidente ha culpado al país africano de asestar un golpe a la seguridad de la ciudad mientras reclamaba responsabilidades al Gobierno central.

Además, el invitado también ha aprovechado su visita al programa para agradecer a los Reyes su apoyo constante. Según ha dicho, tanto Felipe como Leticia viajaron en martes y trece pero "se casaron con el pueblo de Ceuta".

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