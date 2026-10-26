Pedro Sánchez promete reformar la Constitución para subir las pensiones conforme al IPC

De cara a las elecciones generales del 29N, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intensificado su presencia en mítines. Este lunes, desde Gijón, el candidato socialista ha cargado contra el pacto entre PP y Vox para el Senado, después de que el PSOE haya llegado a su propio pacto con el Frente Amplio, también para el Senado. El líder socialista trata de movilizar todo el voto posible a su izquierda, como ha hecho Lula en Brasil, al que ha citado. Además, asume el compromiso de reformar la Constitución en la próxima legislatura para blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC

"Reformaremos la Constitución"

Ha sido ante unas 3.000 personas que llenaban el Pabellón de las Naciones, y al menos otro millar en su exterior, y al ritmo de 'España camisa blanca', de Víctor Manuel ("un himno nacional de muchas generaciones"), cuando el líder socialista ha recordado que con la contrarreforma que aprobó Mariano Rajoy los pensionistas tuvieron que movilizarse, no solo para garantizar sus pensiones, sino también la de sus hijos y nietos. "Ahora, ante la amenaza del PP y de Vox, asumo el siguiente compromiso: la próxima legislatura reformaremos la Constitución también para blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC", ha afirmado.

España ha sido y es "un país de esperanza" que ha conseguido en estos 50 años derechos inimaginables para las generaciones anteriores y que lo seguirá haciendo con un gobierno socialista porque, según Sánchez, al igual que Lula da Silva ha remontado en Brasil, el PSOE lo hará el 29 de noviembre. "El mundo nos mira. ¿Y sabéis por qué mira la ultraderecha a España, por qué viene Milei, por qué tuitea Trump, por qué Meloni viene a apoyar a Abascal, por qué la ultraderecha se junta aquí en España? Porque nosotros somos la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio para hacer avanzar a las sociedades", ha señalado.

El presidente del Gobierno considera que el PP con Feijóo al frente "ha hecho retroceder a la derecha democrática 50 años pactando con la ultraderecha de Abascal" por lo que ha animado a "frenarles en las urnas" para que no hagan lo mismo con España. "Votar a Feijóo es lo mismo que votar a Vox. No lo digo yo, lo dicen ellos con su pacto y lista al Senado", ha añadido el secretario general de los socialistas.

Elecciones generales

Esta elecciones, señala, van de que avance España o avance el pasado, de la solidaridad frente a la injusticia, de la cohesión frente a la desigualdad "y por supuesto también va del amor frente al odio" porque no hace falta ser mujer, gay, palestino o ucraniano para defender sus derechos, ha remarcado.

"Sentíos orgullosos de ser la aldea gala en Europa y de ser una luz de esperanza ante tanta penumbra en el mundo", ha dicho el presidente que, frente a las mayorías "muy fragmentadas" con las que ha gobernado, ha pedido poder contar con los 176 escaños que dan la mayoría absoluta en el Congreso "para llegar más lejos" y conseguir más avances sociales.