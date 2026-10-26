PP y Vox apuran el plazo para pactar sus listas al Senado en las elecciones generales: "El día es largo"

El Partido Popular y Vox afortan las últimas horas para alcanzar un acuerdo en el Senado de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, ha señalado este lunes que "las buenas negociaciones son las que se cierran al final" y garantizó que ambos partidos están trabajando con "responsabilidad" y "con prudencia".

"Ningún español puede dudar de que sabremos hacer aquello que debemos hacer", ha expuesto Buxadé. "Todos los españoles pueden esperar de nosotros responsabilidad", ha indicado, quien ha explicado que "siempre lo hemos hecho" y que este año ha quedado demostrado con la conformación de cuatro gobiernos regionales de coalición entre PP y Vox que "están haciendo muy bien las cosas".

En este sentido, Vox ha apuntado que las negociaciones "tienen que mantenerse en silencio" y evitar ese "aquelarre comunicativo" que "ha generado la izquierda y sus diversas terminales".

Neutralizar al PSOE y a Frente Amplio

El objetivo de este acuerdo es el de neutralizar la coalición de PSOE y Frente Amplio, maximizar su representación en la Cámara Alta y blindar su control hasta alcanzar una mayoría de tres quintos que les permitiría, entre otras cosas, designar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional de forma inmediata y sin el concurso de la izquierda.

La clave de las conversaciones, llevadas a cabo por el 'número dos' del PP, Miguel Tellado, y de la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, está en el sistema electoral del Senado, que prima a la candidatura más votada.

En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores, pero cada ciudadano solo puede votar a tres candidatos, lo que habitualmente permite a la primera fuerza conseguir tres escaños y deja el cuarto para la segunda.

Con este esquema, si Vox se retira en determinadas circunscripciones y una buena parte de sus votantes respaldan al PP, los populares tendrían una oportunidad para subir de uno a tres senadores en las provincias en las que fueron segundos en 2023, además de dejar sin efecto la coalición de izquierdas allí donde amenaza con arrebatarles el primer puesto.

¿Qué gana Vox?

A cambio, el PP podría compensar a Vox con una remesa de senadores por designación autonómica, estos parlamentarios no se eligen directamente en las urnas, sino en los parlamentos de las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP.

De hecho, los de Santiago Abascal ya cuentan con cinco escaños obtenidos por esta vía gracias a sus acuerdos con el partido de Feijóo, por lo que una nueva alianza podría permitirles ampliar su representación.

El líder del PP, además, se mostró dispuesto a renunciar excepcionalmente a competir en alguna provincia donde el PP nunca haya conseguido representación a través de las urnas para "corresponder el gesto" de Santiago Abascal.

Estas son Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, las cuatro provincias catalanas, donde los populares nunca han obtenido un senador por elección directa.