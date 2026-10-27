¿Se parecen tanto como dicen? El Hormiguero descubre a los dobles de sus colaboradores

La tertulia cómica de El Hormiguero ha vuelto a dejar un momento de lo más divertido. Pablo Motos ha querido descubrir a qué famosos se parecen sus colaboradores y las respuestas no han dejado indiferente a nadie.

El Monaguillo asegura que tiene un gran parecido con Michael Bublé, aunque el presentador le ha sacado otro doble mucho menos esperado. Luis Piedrahita ha contado que muchos le comparan con el divulgador Don Sacarino, mientras que a Fontecha sus seguidores le dicen que se parece al actor Adam Sandler. Él mismo encuentra cierto parecido en la mirada y los ojos.

Marron tampoco se ha quedado sin dobles. Además de un culturista con el que ya le habían comparado, han mostrado a un bailarín que, según han comentado en el programa, tiene gestos, movimientos y hasta la misma actitud. ¡No te pierdas este momentazo!