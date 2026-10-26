Kiko Rivera, muy orgulloso y feliz por su novia, Lola García: una relación cada vez más consolidada

Kiko Rivera y Lola García continúan consolidando su relación, que salió a la luz a finales de diciembre de 2025 y desde entonces se ha caracterizado por sus constantes muestras de cariño en público. El DJ ha encontrado de nuevo la ilusión junto a la bailaora sevillana, a quien ha acompañado en distintos compromisos profesionales y personales. Después de unos meses marcados por el segundo ictus que sufrió el pasado mes de julio, el hijo de Isabel Pantoja vuelve a dejarse ver en público junto a su pareja, demostrando que sigue muy pendiente de sus pasos y celebrando sus éxitos.

Lola García y Kiko Rivera | Gtres

En esta ocasión, Kiko ha acompañado a su novia a la XV Gala de entrega de premios de la Asociación Cultural Tradiciones Sevillanas, celebrada el pasado 1 de octubre en las instalaciones de la Fundación Caja Rural del Sur, en Sevilla. Lola ha recibido un reconocimiento especial por su trayectoria en el baile, en una ceremonia presentada por Paco Pérez Estepa en la que también se ha distinguido a otras figuras vinculadas a las tradiciones de la ciudad. El DJ no ha estado solo, ya que ha acudido junto a sus hijas, Ana y Carlota, que han sido testigos de este momento tan importante para la artista.

Muy sonriente y visiblemente feliz por el galardón, la bailaora ha pronunciado unas palabras de agradecimiento en las que ha dejado claro lo especial que resulta para ella este reconocimiento: "Para mí recibir este reconocimiento la verdad que es súper importante porque soy una enamorada de las tradiciones. Me encanta la Semana Santa, me encanta todo lo taurino, me encanta el flamenco, la cultura y es súper bonito poder dedicarme a ello".

Lola García, en Sevilla | Europa Press

La novia de Kiko Rivera también ha puesto en valor la importancia de acercar las costumbres andaluzas a las nuevas generaciones. "Enseñándoselo a mucha juventud, lo que es la cultura y las tradiciones. Así que muchísimas gracias por este día, que para mí es un regalo enorme", ha añadido, agradeciendo a la asociación este homenaje a su trabajo. Una vez finalizada la ceremonia, ha continuado mostrándose de lo más ilusionada con el premio, mientras Kiko, que durante el acto se ha mantenido serio y atento a lo que sucedía sobre el escenario, ha sido uno de los primeros en felicitarla.

A la salida, la bailaora ha agradecido el reconocimiento ante las cámaras, asegurando estar "muy contenta", mientras Kiko también se ha mostrado satisfecho con un breve: "Contento. Muchas gracias".

Kiko Rivera | Europa Press

Durante este encuentro, ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre la nueva gira que Isabel Pantoja ha anunciado con el espectáculo Marinero de luces, 40 años después, ni sobre la fotografía que Francisco Rivera compartió recientemente para mostrar que Kiko le había entregado las cabezas de toro que pertenecieron a su padre, Paquirri. Así, la pareja ha preferido centrar la atención en el reconocimiento profesional de Lola, que atraviesa una etapa de especial actividad en el mundo de la danza y las tradiciones sevillanas.