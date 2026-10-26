Cayetana Álvarez de Toledo carga duramente contra Pedro Sánchez: "Es un pirómano, alienta a quienes pretenden incendiar las calles"

Los de Génova confirmaron el pasado jueves a sus números 2 y 3 por Madrid, que serán Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper, respectivamente.

Hoy conectamos con la segunda de sus listas, en un marco en el que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Concretamente, quedan 34 días para que los españoles y españolas acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre.

Cayetana Álvarez de Toledo conecta hoy en directo con el programa desde el Congreso de los Diputados y es preguntada, entre otras cosas, por los recientes disturbios y saqueos vividos en Barcelona.

Para ella, son el resultado de una política. Tras dar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los que cree que tienen derecho a quejarse por la falta de medios y de apoyos, consideraba: "Llevamos años de una estrategia de deslegitimación o debilitamiento del Estado y de legitimación de la impunidad y la violencia".

"Tenemos al frente a un populista que ha ido legitimando la violencia"

La número dos del PP contempla el hecho de que este contexto se vincule a la situación política de los últimos años en España. "Tenemos al frente a un populista que ha ido legitimando la violencia y, en este trance electoral en el que prácticamente ha perdido la calle, alienta a quienes pretenden incendiarla", decía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para ella, es una persona que "ha levantado un muro criminalizando a cualquier oposición que tenga que ver con la ley, con la autoridad o con la nación". Cree que su legitimación de la violencia ha ido por dos frentes: pone sobre la mesa el pacto con EH Bildu, del cual cree que Sánchez ha "blanqueado" a la formación, "que no condena la violencia", y ha hecho que "era cuestión de tiempo que los violentos se tomaran la calle por su mano".

"Sánchez ha amnistiado a los que antes incendiaban las calles"

El segundo frente que plantea es centrándose en Cataluña: "Pedro Sánchez ha amnistiado a los que antes incendiaban las calles, indultando a quienes promovieron la destrucción de nuestras calles".

En resumen, y continuando con la carga de responsabilidad al presidente del Gobierno por los últimos episodios de violencia en las calles vividos, Álvarez de Toledo se mantiene: "A falta de argumentos, está promoviendo odio y una falta de apoyo a todo lo que significa autoridad, ley y convivencia".

Ensalzando a la formación popular, donde es la segunda a la cabeza, dice: "Feijóo va a promover la libertad y el orden porque no hay libertad sin orden y no hay orden sin autoridad". Asegura que la autoridad no es fascista, sino que "garantiza las libertades públicas".

"Sánchez alenta una estrategia de guerra civilista"

Según sus palabras, esto puede llegar a pasarle factura al PSOE de cara a los comicios. Considera que, con esta tensión en las calles, los socialistas están jugando con fuego. "Sánchez es un pirómano", dice. A esto añade: "Él está alentando una estrategia de guerra civilista". Según sus palabras, no cree que Sánchez pueda gobernar por adhesión y simpatía de los ciudadanos, sino que lo hace por odio y confrontación.

"Él habla del amor en sus mítines, pero invoca el odio y la división porque solamente desde la división puede perpetuarse en el poder, que es su estrategia", concluye resumiendo los planes estratégicos de Sánchez en: fraude, odio, miedo y violencia.

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