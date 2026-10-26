Ricardo Gómez debuta como director con Una familia, un film sobre sus orígenes con Claudia Traisac y Patrick Criado

Ricardo Gómez da el salto de la interpretación a la dirección con Una familia, largometraje en el que mira a sus orígenes e infancia para reivindicar la fuerza de una madre capaz de sobreponerse a su contexto y sacarse adelante a sí misma y a su hijo.

"Ya que daba el salto, quería involucrarme", ha explicado Gómez sobre el motivo por el que ha elegido su propia historia, con toques de ficción, como carta de presentación, la cual se ha estrenado mundialmente en la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) programada en la Sección Oficial fuera de concurso.

Una familia se construye con saltos en el tiempo entre el pasado y el presente de la familia de Pablo Torres, un niño actor. En un barrio madrileño de los años 90, se narra la historia de amor de sus padres, Enrique (Patrick Criado) y Clara (Claudia Traisac), mientras en la infancia entre el set, su casa y el tiempo con sus amigos, se presenta la vida del niño y su madre.

La historia desvela así el origen de la fractura de su familia, en la que también se incluye su abuela (Ana Wagener), y ensalza la fuerza de una madre que busca la forma de sobreponerse para salir adelante junto a su hijo, a la par que continúa con su trayectoria artística como bailarina.

Gómez empezó a escribir esta historia en 2019, hace siete años, "el tiempo medio que cuesta sacar una película adelante", tal y como ha apuntado. Comenzó este proyecto tras "toda la vida" en un set de rodaje, el de Cuéntame cómo pasó.

Fue ahí donde recuerda que, ya de adolescente, empezó a fijarse en cómo ponían las cámaras los directores, lo que le despertó el deseo de algún día ser él quien pudiese contar una "historia propia", hasta el punto de que finalmente ha optado por una autoficción.

"Siempre he entendido que el cine tiene que tener algo de vinculación con la persona que se pone a hacerlo, en mayor o menor medida. No quería hacer una película que me fuese ajena", ha expuesto el ahora cineasta.

Asimismo, ha señalado que el proceso le ha supuesto "mucho gozo" por la posibilidad de llevar a cabo un "juego de espejos entre las cosas reales y la ficción" para desarrollar la historia y el contexto de los tres personajes principales.

Lo primero que tuvo en mente, y ha llevado a cabo, fue la estructura, que se compone por la narración de un día en la vida de cada uno de los miembros de la familia de manera que el espectador pueda entender la evolución de los vínculos familiares.

Inicialmente, también tuvo claro que quería "poner en el centro" la "fuerza de una madre", en concreto de la suya, si bien ha incorporado en este personaje también la capacidad de superación de "muchas otras mujeres":

Debido a que se trata de una mirada a su pasado, el espacio temporal del filme también venía dado, de manera que la propuesta sumerge a un barrio popular del Madrid de los 90, con sus bares y partidos de fútbol, elementos añadidos por el director como "vehículo" para acercarse al público y marcar el momento que determinó la ruptura de la familia.

También se visita los primeros años de la década de los 2000, de la mano de un niño que crece entre el set de una serie, con guiño a Cuéntame y su vida con su madre y amigos, con quien comparte chuches y juega a tazos de Pokemón.

El largometraje es de formato 16mm, una apuesta del director para aportar "textura y riqueza visual". "Buscábamos contar una historia con fondo de temática dramática, algo de thriller, pero queríamos huir de la solemnidad", ha expuesto Gómez al respecto de esta elección "arriesgada".

Una película pequeña

Una familia se presenta así como una película "relativamente pequeña" en la industria del cine español, que supone también el debut en la producción de largometrajes de Diego Betancor, quien ha detallado que el filme ha contado con un presupuesto inferior a los dos millones de euros.

Sobre la unión con Gómez para compartir debut, ha indicado que han compartido la "pasión" que supone una carta de presentación que han logrado sacar adelante tras años y muchas fases en las que llegaron a pensar que no iba a lograrse.

Igualmente, ha agradecido la generosidad de Gómez, de quien ha destacado su capacidad, una visión compartida por un reparto que ha puesto en valor el trabajo de este en la dirección y han agradecido el aprendizaje en el desarrollo de su personajes.

Traisac ha apuntado que el trabajo ha sido "muy artesano" y el papel de Clara le ha supuesto un proceso "duro" del que se está "recuperando", mientras Criado ha valorado la posibilidad de haber aportado a su personaje, del cual ha destacado su corporalidad, construida tras conocer a varios presos en visitas a la prisión de Soto del Real.

Por su parte, Wagener, cuyo personaje, Consuelo, aparece a pinceladas, ha apuntado a la "exigencia" del guion de una mujer de una generación "no acostumbrada a comunicarse" y a la que la ruptura de la familia le ponen años encima.