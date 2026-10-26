Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 674

Luis regresa a Toledo para visitar a su familia y advierte a Gabriel: “Esta fábrica nunca va a ser tuya”

El joven Merino mantiene una tensa conversación con el director de la empresa.

Luis regresa a Toledo para visitar a su familia y advierte a Gabriel: “Esta fábrica nunca va a ser tuya”

Luis regresa a Toledo para visitar a su familia y advierte a Gabriel: “Esta fábrica nunca va a ser tuya”

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

Luis ha vuelto a Toledo para visitar a su familia tras muchos meses viviendo en Barcelona.

Se reencuentra con ellos entre besos y abrazos y les cuenta que el negocio de perfumes va bien y que solo ha ido a Toledo para cambiar un poco de aires. Sin embargo, parece que oculta algo… ¿qué será?

Después, se da una vuelta por la fábrica, el lugar donde trabajó durante tantos años, pero que acabó dimitiendo por culpa de Gabriel.

Precisamente se ha encontrado con él y le ha echado en cara que hayan desparecido sus perfumes y le cuenta que ha firmado un importante acuerdo con alguien de su empresa.

Gabriel le responde que también ha desparecido el apellido De la Reina y que llega un nuevo rumbo para la fábrica.

El empresario le dice que no vuelva a su fábrica porque no es bien recibido, pero Luis le deja las cosas claras esa fábrica nunca será suya por mucho que le cambie el apellido: “También es tu apellido y el de tu hijo”.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Luis regresa a Toledo para visitar a su familia y advierte a Gabriel: “Esta fábrica nunca va a ser tuya”

Luis regresa a Toledo para visitar a su familia y advierte a Gabriel: “Esta fábrica nunca va a ser tuya”

“Hay que desprenderse del pasado”: Gabriel inaugura la nueva imagen de Brossard España y obliga a Marta y Andrés a posar junto a él

“Hay que desprenderse del pasado”: Gabriel inaugura la nueva imagen de Brossard España y obliga a Marta y Andrés a posar junto a él

¡Sin palabras! Salva descubre que a su padre le han dado una paliza y que le han robado todo el dinero de la casa

¡Sin palabras! Salva descubre que a su padre le han dado una paliza y que le han robado todo el dinero de la casa

Gabriel pide perdón a Julia e intenta que su hija vuelva a casa, ¿qué decisión tomará ella?
Capítulo 676

Gabriel pide perdón a Julia e intenta que su hija vuelva a casa, ¿qué decisión tomará ella?

La noticia de Berrak impide que Serhat les cuente la verdad a sus hijas: “Estoy embarazada”
El secreto | Capítulo 8

La noticia de Berrak impide que Serhat les cuente la verdad a sus hijas: “Estoy embarazada”

Sonsoles Ónega sobre una posible segunda temporada
Hipotético caso

"El cameo no me lo va a quitar nadie": así se imaginaría Sonsoles Ónega una segunda temporada de Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega nos ha confesado que se ha quedado con ganas de hacer un cameo en Las hijas de la criada y ha asegurado que, si en un futuro hiciesen una segunda temporada, querría estar.

Cihan y Ecmel
En tierra lejana | Avance

Esta noche, en En tierra lejana: Cihan culpa a Ecmel del estado de Sahin y acaba agarrándolo por el cuello

Sahin está a punto de entrar en quirófano y toda la familia espera noticias sobre su estado. Pero la llegada de Ecmel y Fidan al hospital desata un enfrentamiento con Cihan, que no está dispuesto a permitir que el padre de Sahin se acerque a él después de todo lo ocurrido.

Tenso encuentro entre Serhat y Berrak: ella le amenaza con no volver a ver a sus hijas si no la deja marchar

Tenso encuentro entre Serhat y Berrak: ella le amenaza con no volver a ver a sus hijas si no la deja marchar

“Serás una madre maravillosa”: las bonitas palabras de Refika a Zeynep al ver cómo cuida a Kader

“Serás una madre maravillosa”: las bonitas palabras de Refika a Zeynep al ver cómo cuida a Kader

“Aunque tuvieras 100 corazones, no me des ninguno”: Serhat deja a Zeynep destrozada

“Aunque tuvieras 100 corazones, no me des ninguno”: Serhat deja a Zeynep destrozada

Publicidad