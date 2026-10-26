Luis regresa a Toledo para visitar a su familia y advierte a Gabriel: “Esta fábrica nunca va a ser tuya”

Luis ha vuelto a Toledo para visitar a su familia tras muchos meses viviendo en Barcelona.

Se reencuentra con ellos entre besos y abrazos y les cuenta que el negocio de perfumes va bien y que solo ha ido a Toledo para cambiar un poco de aires. Sin embargo, parece que oculta algo… ¿qué será?

Después, se da una vuelta por la fábrica, el lugar donde trabajó durante tantos años, pero que acabó dimitiendo por culpa de Gabriel.

Precisamente se ha encontrado con él y le ha echado en cara que hayan desparecido sus perfumes y le cuenta que ha firmado un importante acuerdo con alguien de su empresa.

Gabriel le responde que también ha desparecido el apellido De la Reina y que llega un nuevo rumbo para la fábrica.

El empresario le dice que no vuelva a su fábrica porque no es bien recibido, pero Luis le deja las cosas claras esa fábrica nunca será suya por mucho que le cambie el apellido: “También es tu apellido y el de tu hijo”.