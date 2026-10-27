Hoy, Patrick Criado y Andrea Ros serán los protagonistas en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Patrick Criado y Andrea Ros, dos rostros muy conocidos de la ficción española. Los actores visitan el programa para charlar con Pablo Motos sobre sus nuevos proyectos y compartir algunas de las experiencias que han vivido a lo largo de sus respectivas trayectorias en el mundo de la interpretación.

Durante la entrevista, ambos repasarán algunos de los momentos más destacados de sus carreras y compartirán anécdotas de sus trabajos delante de las cámaras. Además, mostrarán su lado más personal en una conversación en la que el cine y la televisión serán protagonistas.

Sobre ellos:

Patrick Criado es uno de los actores más reconocidos de su generación, con una trayectoria que incluye producciones como Águila Roja, Antidisturbios y La casa de papel. Por su parte, Andrea Ros ha desarrollado una amplia carrera en cine, teatro y televisión, participando en ficciones como Los hombres de Paco, Mar de plástico y Si no te hubiese conocido.