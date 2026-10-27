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Un aviso de bomba obliga a activar el protocolo de emergencia y desalojar un avión en el aeropuerto de Gran Canaria

El vuelo, procedente de Barcelona, aterrizó de emergencia y todos los pasajeros y la tripulación fueron desembarcados mientras se activaba el protocolo de seguridad.

Aeropuerto

Aviso de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria | Antena 3

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Anna Martín
Publicado:

El susto que se han llevado los pasajeros y la tripulación de un avión que viajaba de Barcelona a Gran Canaria después de que una amenaza de bomba obligara a activar un operativo especial de seguridad en el aeropuerto canario durante la noche de este lunes.

La aeronave aterrizó a las 19.46 horas y, tras tomar tierra, fue trasladada a una zona apartada del aeropuerto para facilitar las labores de inspección y evitar interferencias con el resto de las operaciones.

El dispositivo movilizó a dos unidades de artificieros, que esperaban la llegada del vuelo para intervenir conforme al protocolo establecido para este tipo de amenazas.

Una vez estacionado el avión en el área habilitada, los pasajeros y la tripulación fueron desembarcados y trasladados a una sala aislada dentro del recinto aeroportuario.

Se buscan a los responsables del falso aviso de bomba

El operativo contemplaba la revisión del equipaje y de la propia aeronave para comprobar si había algún artefacto explosivo a bordo.

Por el momento, no ha trascendido el origen del aviso ni se ha confirmado la presencia de explosivos en el avión.

Finalmente, resultó ser una falsa alarma. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan ahora para identificar y localizar a los responsables de este falso aviso.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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