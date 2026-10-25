Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

ELECCIONES

Dimite Francisco Martín, Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid

Francisco Martín ejercía su cargo en la Comunidad de Madrid desde marzo de 2023, en sustitución de Mercedes González.

Francisco Martín

Francisco Martín EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Actualizado:
Publicado:

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha dimitido tras no haber sido incluido en las listas del PSOE para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Francisco ejercía su cargo desde marzo del año 2023 en sustitución de Mercedes González, pero antes de eso, Martín fue secretario general de la Presidencia, y antes de eso era director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno durante los años 2020 y 2021.

Más tarde, fue también director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno durante los años 2018 y 2020, compaginando este puesto con el de consejero de Paradores. En los últimos años, Martín tenía un perfil marcado por los enfrentamientos políticos con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez Almeida. Y, desde el 26 de septiembre, el ya exdelegado del Gobierno estaba en el foco del debate político su decisión de no desalojar la acampada de Sol.

"Estaba al límite"

Según ha adelantado el medio Libertad Digital, el exdelegado del Gobierno había transmitido a su entorno más cercano "su intención de dimitir", ya que no "aguantaba más la presión" a la que estaba sometido, especialmente, desde que dio comienzo la acampada en la Puerta del Sol hace ya un mes. "Estaba al límite, consideraba que tenía muchos frentes abiertos y que ya no aguantaba ni un día más en la Delegación del Gobierno", afirman.

La concejala en el Ayuntamiento de Madrid por el PSOE, Enma López, ha reaccionado a la dimisión de Martín con un mensaje en su perfil de X en el que le agradece "los años de buen trabajo, compromiso y entrega", y ha afirmado que "Madrid pierde a un gran servidor público".

Mensaje de Enma López
Mensaje de Enma López | @EnmaLopez

El PP despide a Martín con un : "¡Ciao, pescao!"

El secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, también ha querido despedir al hasta ahora Delegado del Gobierno en Madrid con un "¡Ciao, pescao!" en su perfil de X.

Por parte de Vox se ha pronunciado la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, en su perfil de X diciendo: "Pedro Sánchez acaba de echar al basurero al delegado de gobierno de Madrid".

Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución si gana las elecciones generales y alerta de una "involución" con PP y Vox

Sánchez apela al voto progresista para evitar la "involución" de PP y Vox con su lista "interminable de recortes"

Publicidad

España

Imagen de archivo de una manifestación en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: 30.000 personas se manifiestan en Madrid para exigir soluciones a la crisis migratoria

Francisco Martín

Dimite Francisco Martín, Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

Feijóo acusa a Sánchez de "jugar con fuego" tras los disturbios en Barcelona y promete bajar impuestos y subir pensiones

Felipe VI recibe el alta tras someterse a una operación de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo
CASA REAL

Felipe VI recibe el alta tras someterse a una operación de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo

Menores a la espera de ser trasladados a un centro de menores en el Guano (Ceuta). A 6 de octubre de 2026. Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 06/10/2026
CRISIS EN CEUTA

Vivas se suma a la marcha en Madrid para denunciar la situación "insostenible" de Ceuta

Imagen de Rufián y Montero.
PRECAMPAÑA

Rufián pide un frente de izquierdas para "someter al PSOE" y Montero acusa a Feijóo de "machismo"

Los dirigentes de ERC y Podemos han celebrado su primer acto conjunto de precampaña en Barcelona, donde han defendido la colaboración entre fuerzas progresistas, medidas contra la especulación inmobiliaria y la protección de los derechos de las mujeres.

Agentes policiales
TENSIÓN PRECAMPAÑA

Interior moviliza agentes antidisturbios desde Ceuta ante el temor a nuevos episodios de violencia

En total, 22 policías han resultado heridos y hay 10 personas detenidas.

Alberto Núñez Feijóo promete IVA cero mientras dure la inflación y anuncia rebajas fiscales para jóvenes y autónomos

Alberto Núñez Feijóo promete IVA cero mientras dure la inflación y anuncia rebajas fiscales para jóvenes y autónomos

La Familia Real entrega el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026

Pueblo Ejemplar de Asturias 2026: la Familia Real honra en Llanes casi siete siglos de tradición marinera

Sánchez apela al voto progresista para evitar la "involución" de PP y Vox con su lista "interminable de recortes"

Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución si gana las elecciones generales y alerta de una "involución" con PP y Vox

Publicidad