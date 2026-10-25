Dimite Francisco Martín, Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha dimitido tras no haber sido incluido en las listas del PSOE para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Francisco ejercía su cargo desde marzo del año 2023 en sustitución de Mercedes González, pero antes de eso, Martín fue secretario general de la Presidencia, y antes de eso era director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno durante los años 2020 y 2021.

Más tarde, fue también director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno durante los años 2018 y 2020, compaginando este puesto con el de consejero de Paradores. En los últimos años, Martín tenía un perfil marcado por los enfrentamientos políticos con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez Almeida. Y, desde el 26 de septiembre, el ya exdelegado del Gobierno estaba en el foco del debate político su decisión de no desalojar la acampada de Sol.

"Estaba al límite"

Según ha adelantado el medio Libertad Digital, el exdelegado del Gobierno había transmitido a su entorno más cercano "su intención de dimitir", ya que no "aguantaba más la presión" a la que estaba sometido, especialmente, desde que dio comienzo la acampada en la Puerta del Sol hace ya un mes. "Estaba al límite, consideraba que tenía muchos frentes abiertos y que ya no aguantaba ni un día más en la Delegación del Gobierno", afirman.

La concejala en el Ayuntamiento de Madrid por el PSOE, Enma López, ha reaccionado a la dimisión de Martín con un mensaje en su perfil de X en el que le agradece "los años de buen trabajo, compromiso y entrega", y ha afirmado que "Madrid pierde a un gran servidor público".

Mensaje de Enma López | @EnmaLopez

El PP despide a Martín con un : "¡Ciao, pescao!"

El secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, también ha querido despedir al hasta ahora Delegado del Gobierno en Madrid con un "¡Ciao, pescao!" en su perfil de X.

Por parte de Vox se ha pronunciado la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, en su perfil de X diciendo: "Pedro Sánchez acaba de echar al basurero al delegado de gobierno de Madrid".