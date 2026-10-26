Hoy, Juan Jesús Vivas estará en El Hormiguero para hablar sobre la actualidad de Ceuta

El Hormiguero recibe esta noche a Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El político visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre la situación actual de la ciudad, los principales desafíos a los que se enfrenta y algunos de los asuntos que están marcando la agenda política y social.

Durante la entrevista, Vivas compartirá su visión sobre la crisis migratoria a la que se enfrenta Ceuta, cómo ha vivido estos últimos meses ahí y qué cree que puede pasar en las próximas elecciones generales.

Sobre él:

Juan Jesús Vivas es un político español del Partido Popular que ocupa la presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta desde 2001. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una extensa carrera vinculada a la política municipal y autonómica, convirtiéndose en una de las figuras con mayor permanencia al frente de un gobierno territorial en España.