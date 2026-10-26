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Hoy, Juan Jesús Vivas estará en El Hormiguero para hablar sobre la actualidad de Ceuta

El presidente de Ceuta llega al programa para abordar los principales asuntos de actualidad.

Juan Jesús Vivas

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El Hormiguero recibe esta noche a Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El político visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre la situación actual de la ciudad, los principales desafíos a los que se enfrenta y algunos de los asuntos que están marcando la agenda política y social.

Durante la entrevista, Vivas compartirá su visión sobre la crisis migratoria a la que se enfrenta Ceuta, cómo ha vivido estos últimos meses ahí y qué cree que puede pasar en las próximas elecciones generales.

Sobre él:

Juan Jesús Vivas es un político español del Partido Popular que ocupa la presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta desde 2001. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una extensa carrera vinculada a la política municipal y autonómica, convirtiéndose en una de las figuras con mayor permanencia al frente de un gobierno territorial en España.

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