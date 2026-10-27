Así van los sondeos y las encuestas electorales de las elecciones generales del 29N

A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, las encuestas dibujan dos escenarios muy diferentes. Mientras la mayoría de los estudios privados sitúa al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo como primera fuerza, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE de Pedro Sánchez en cabeza.

La principal coincidencia entre los sondeos es el crecimiento de Vox. El partido de Santiago Abascal aparece como el que más representación podría ganar respecto a los anteriores comicios.

PP y Vox podrían superar los 200 diputados

Según la media de 16 institutos demoscópicos recogida por el portal Demócrata, el PP obtendría el 31,7% de los votos, frente al 26,8% del PSOE. Vox alcanzaría el 18,7%, mientras que Sumar se quedaría en el 6,3% y Podemos en el 3,1%. Con estas estimaciones, PP y Vox sumarían alrededor de 204 escaños, por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

Las proyecciones individuales también reflejan esa tendencia. DYM, en su estudio para Henneo, otorga al PP un 34,7% de los votos y 148 diputados. Sigma Dos, para El Mundo, rebaja su resultado al 31,5% y 136 escaños.

Vox, el partido que más sube en las encuestas

El crecimiento de Vox es especialmente significativo. Sigma Dos le atribuye un 19,5% de los votos y 65 diputados, aproximadamente el doble de su representación actual. GAD3, en su sondeo para ABC, también calcula 65 escaños. Incluso el CIS refleja su avance y sitúa a la formación en el 17,1%, como tercera fuerza política.

El CIS coloca al PSOE por delante del PP

La gran diferencia aparece en las estimaciones para los dos principales partidos. Frente a los sondeos privados, que sitúan al PSOE generalmente por debajo del 29%, el CIS le concede un 34% de intención de voto. En cambio, el organismo público rebaja al PP hasta el 22,2%, lo que deja a los socialistas con una ventaja de casi 12 puntos.

Sigma Dos presenta una fotografía muy distinta: calcula para el PSOE un 25,3% y una pérdida de entre 31 y 36 diputados respecto a los 121 obtenidos en 2023.

La división de la izquierda también se refleja en los sondeos

La falta de un acuerdo general entre Frente Amplio y Podemos podría reducir su representación parlamentaria. Según Sigma Dos, ambas formaciones y la alianza valenciana conseguirían conjuntamente unos 13 escaños, lejos de los 31 que obtuvieron unidas bajo la marca Sumar en 2023.

Por su parte, NC Report estima una pérdida de hasta 22 diputados para este espacio político, de los que entre 14 y 15 podrían beneficiar a PP y Vox.