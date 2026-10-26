Marcos de Quinto, cara a cara con una feminista por el plan del PP de suprimir el Ministerio de Igualdad: "Solo ha sacado violadores"

"No voy a eliminar el Ministerio de Igualdad, lo voy a meter dentro de otros ministerios porque no voy a mantener 22 ministerios. Le voy a decir a la ministra o al ministro que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas". Estas eran las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del pasado viernes en una entrevista en la SER, donde explicaba los planes de su posible Gobierno sobre el ahora ministerio de Ana Redondo.

El habitual colaborador y empresario Marcos de Quinto, que en varias ocasiones se ha mostrado muy crítico con Igualdad en el programa, sobre todo en la etapa de Irene Montero, respalda lo dicho por Feijóo y justifica su pensamiento yendo al origen del ministerio. "Zapatero lo creó cogiendo direcciones generales del de Trabajo, de Asuntos Sociales o de Sanidad", comentaba.

"A un ministerio hay que juzgarle por sus logros"

Para él, lo importante es que "a un ministerio hay que juzgarle por sus logros". Tras esto, enumera una serie de datos con los que pretende reflejar lo poco necesario que, para él, es que haya un ministerio en sí mismo para estas competencias. "Lo que es curioso es ver que el número de delitos contra la libertad sexual en el año 2008, cuando se crea, era de 8.000 y tenía un presupuesto de 78 millones, en la actualidad son 23.265 esos delitos con un presupuesto de 512 millones", exponía. Por lo que se dirigía a los miembros del Gobierno: "¿Pero ustedes qué han hecho?".

Asimismo, resume dos de sus mayores leyes sacadas. Por un lado, menciona la 'Ley del solo sí es sí' para decir que "solo ha sacado violadores" y la 'Ley Trans', de la que cree que "ha desdibujado lo que es una mujer porque todo el mundo se puede autodeterminar".

"Por todo eso llega un momento que los ministerios hay que reducirlos", resume de ese modo su apoyo a los planes del PP.

"Las políticas de Montero han dado alas al transgenerismo"

Tras esto, intervenía también en el programa la profesora de Docentes Feministas por la Coeducación (DoFemCo), Maricruz Garrido, para ofrecer su perspectiva y dar una respuesta al empresario. En su caso, defiende plenamente al ministerio, pero reclama que no sea "ornamental", dado que cree que tanto Irene Montero como la actual titular, Ana Redondo, han sido "nefastas" para los derechos de las mujeres.

Coincidiendo con la conclusión alcanzada por De Quinto sobre lo invertido en Igualdad y los resultados generados, Garrido cree que "han estado dilapidando el dinero de los fondos del Estado en fiestas de perreo y en talleres diversos con muchos colorines, pero no han destinado fondos a la educación feminista real del profesorado". "Todo esto brilla por su ausencia", añadía.

"La captación de chicas jóvenes para el sistema prostitucional vía OnlyFans, se ha disfrazado de feminismo"

"Hay un aumento del negacionismo brutal que creemos que está relacionado con el desencanto con lo que han visto", explica desde la perspectiva de ella y del resto de integrantes de DoFemCo, quienes aseguran que están "indignadas". "Las políticas de Montero han dado alas al transgenerismo sin cuestionar el aumento del 5000% de chicas adolescentes que no quieren ser mujeres y penalizando la exploración de este malestar", criticaba. Sobre esto, también se quejaba de "la gran agresividad que ha convocado Irene Montero contra las feministas que somos críticas con la ley trans".

En su discurso y para acabar, también comenta que ha visto de cerca "el aumento de la captación de chicas jóvenes para el sistema prostitucional vía OnlyFans, vendiéndolo como empoderamiento". Algo que cree que "se ha disfrazado de feminismo" y ha generado un repunte del negacionismo del que hablaba antes.

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