Chema Gil Garre revela el escrito del ministerio de Interior que pone en máxima alerta a España: "Llaman a atacar a la Policía y a los manifestantes"

Tras la noche de disturbios de Barcelona, y este pasado lunes en Bilbao, Madrid, Málaga o Valencia, parecen ser las siguientes. Este 31 de octubre está previsto una nueva convocatoria de la plataforma 'BLOCUS' en varias ciudades españolas.

Por ello, Chema Gil Garre, ha leído el escrito que proporcionó el ministerio de Interior y ha informado en su propio informe de seguridad y ha destacado la alerta máxima que se encuentra España tras los posibles ataques en los próximos días.

Dice el escrito: "Durante las labores de monitorización llevadas a cabo por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, se ha detectado presencia del entorno yihadista DAESH a un llamamiento de atacar a la policía y a los manifestantes concretamente en España y junto a la incitación de llevar a cabo los ataques se ofrecen consejos sugiriendo el uso de explosivos o cuchillos. Otros usuarios aconsejan llevar acciones mediante atropellamientos o el propio martirio si llevan explosivos", es decir, inmolándose. "Por otro lado, en los ataques con cuchillo, se detallan las longitudes del arma para infligir el máximo daño posible, así como la zona del cuerpo donde el ataque sobre un policía uniformado garantiza el éxito".

El texto afirma que el elevado numero de manifestantes violentos ofrece una valiosa oportunidad de atacarlos a todos. Y añade: "La policía además se convierte en una presa fácil durante los forcejeos con los manifestantes".

"Barcelona es la periferia de París"

Susana Díaz coincide con Gil Garre y afirma que se señala específicamente Barcelona porque, para ella, es "lo más parecido a la periferia de París".

"Me refería a Barcelona porque teníamos el evento muy de inmediato y no tenía el informe acabado y mencioné hasta el yihadismo. Y en Italia, también mencioné que 'No Name' ha sido identificado y han abortado ya una desbandada tremenda en ocho ciudades incluyendo Milán y Roma. Son delincuentes absolutamente violentos y menores de edad", explica Gil Garre en respuesta a Susana Díaz.

¿Dónde está el presidente del Gobierno, dónde está el ministro del Interior? Se preguntaba Chema tras leer el escrito.

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