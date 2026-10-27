VIOLENCIA EN LAS CALLES
¿Es demasiado permisiva la ley con los disturbios? El magistrado Portillo explica por qué prima la libertad
Bilbao es el último escenario de los episodios de violencia en las calles, después de los disturbios registrados en Barcelona. ¿Hay impunidad? ¿Es demasiado permisiva la ley? El magistrado Fernando Portillo responde a estas cuestiones.
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Jornada de disturbios en Bilbao. Varios cientos de personas, la mayoría encapuchadas, han protagonizado este lunes altercados en la ciudad. Algo que sucede después de que este fin de semana, en Barcelona, la violencia de encapuchados en las calles causara muchos desperfectos en la ciudad, con mobiliario urbano destrozado y escaparates de tiendas rotos.
Ahora, conocemos que, según el último balance de los Mossos d'Esquadra, han sido arrestadas 130 personas, de las cuales 76 son menores de edad. Y la pregunta surge tanto para ellos como para los adultos: ¿es demasiado permisiva la ley? ¿Les concede total impunidad y alas para actuar con este vandalismo?
"La prisión es la excepción"
En 'Espejo Público' consultamos al magistrado Fernando Portillo para que nos responda ambas cuestiones. Y lo tiene claro: "Que se sientan impunes depende de la respuesta del sistema y es garantista". Portillo explica que en el sistema español "se prefiere que las personas que están investigadas por un delito estén en libertad antes que en prisión provisional".
"La prisión es la excepción", resume. Y añade que se aplica cuando hay riesgo de fuga y, en este caso, cree que podría aplicarse en caso de reiteración delictiva, aunque detalla que no basta con 25 detenciones, sino que es necesario que haya condenas firmes. Y justo es en ese último punto donde sitúa el problema: "En un sistema judicial saturado, hasta que llegan los juicios y las condenas y estas se convierten en firmes pasa muchísimo tiempo".
"Es una decisión de tipo político"
Sobre los códigos de vestimenta de los participantes en los altercados, también responde al creador de contenido marroquí Abdellatif Bannis, quien cree que debería estar prohibido ir con el rostro cubierto. Portillo asegura que la policía puede arrimarse ahora mismo "con la ley en la mano" y pedirles que se identifiquen, aunque matiza que no pueden prohibirles participar en las "manifestaciones". "Nadie que va de buena fe se tapa el rostro", aclara, sin embargo.
Asegura que, en caso de que con estas reuniones haya un "riesgo para la seguridad del orden público", es el delegado del Gobierno el que puede denegarlas o prohibirlas. "Es una decisión de tipo político", sostiene.
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