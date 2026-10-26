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Tras el Clásico

José Mourinho se pica con Jorge Salvador: Carlos Latre siembra la polémica en El Hormiguero

El imitador se ha metido en la piel del entrenador del Real Madrid tras el partido ganado por los blancos contra el Barcelona.

José Mourinho se pica con Jorge Salvador: Carlos Latre siembra la polémica en El Hormiguero

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El Hormiguero ha recibido la visita de José Mourinho gracias a la imitación de Carlos Latre. El humorista se ha metido en la piel del entrenador del Real Madrid apenas unas horas después del último Clásico y ha aprovechado la ocasión para lanzar más de un dardo con su característico estilo.

La actuación ha tomado un rumbo especialmente cómico cuando Mourinho ha fijado su objetivo en Jorge Salvador, reconocido aficionado del Barcelona y a quien ha llamado "Jorge perdedor". Además, le tenía preparados tres pasteles... ¡de merengue! Entre bromas, pullas y comentarios futboleros, el doble del técnico luso le ha recordado el resultado de 1-2 con el que terminó el partido... ¡y hasta le ha metido los dedos en los ojos!

Jorge Salvador no ha dudado en entrar al juego, respondiendo a las provocaciones y subrayando que Mourinho no ha ganado el Balón de Oro al mejor entrenador. La recreación de Latre ha recuperado algunos de los gestos, expresiones y frases más icónicas del entrenador, haciendo las delicias de los espectadores más futboleros.

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