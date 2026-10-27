Muere un camionero tras volcar e incendiarse su camión de grandes dimensiones en la A-33 a la altura de Villena

En la madrugada de este martes, un camionero ha muerto después del que vehículo en el que viajara volcara sobre uno de sus laterales y se incendiara. El incidente ha ocurrido en la autovía A-33, a la altura de la localidad alicantina de Villena, aproximadamente a un kilómetro del centro penitenciario.

El accidente se ha producido sobre las 2:55 horas en el kilómetro 80,100, y a consecuencia de ello, con el camión ocupando la totalidad de la vía, la carretera en dirección La Font de la Figuera ha permanecido cortada durante media hora, provocando una retención de unos tres kilómetros, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante recibió el aviso del accidente y movilizó a efectivos de varios parques. Fuentes del consorcio han informado de que el camión tipo tráiler, tras volcar lateralmente, se incendió por la parte del remolque hasta afectar a su totalidad. Además, también, se han desplazado una unidad de mando de jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada y una bomba urbana pesada con un sargento, dos cabos, ocho bomberos de los parques de Elda, Villena, y Ontinyent fruto del acuerdo de actuación limítrofe conjunta.

En estos momentos, continúan hasta el lugar de los hechos. Los efectivos han tenido que utilizar una retroexcavadora para remover la carga del camión y facilitar los trabajos de extinción.

A través de una publicación en 'X', el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha comunicado la muerte del camionero, explicando que "el camión volcó lateralmente y se incendió afectando las llamas a todo el vehículo. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos".

Reventó una rueda

En mayo de 2025, también en un municipio de Alicante, un hombre murió tras volcar el camión que conducía. El suceso ocurrió en la localidad de Pilar de la Horadada en el interior de un túnel de la autovía A-7, a la altura del kilómetro 272 en dirección Cartagena.

En este caso una de las ruedas del vehículo reventó, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el camión terminó volcado sobre uno de los laterales de la cabina y comenzó a arder.

El hombre quedó atrapado en el interior del vehículo y murió en el lugar. Las llamas también alcanzaron a otro camión, aunque, afortunadamente, el conductor logró salir por su propio pie sin resultar herido.