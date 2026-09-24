Esperanza Aguirre carga contra Yolanda Díaz: "Por el bien de los españoles espero que esta señora se vaya a la OIT"

'Espejo Público' habla con la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Califica el incidente de la diputada del PP Ana Vázquez con gas pimienta en el Congreso como una anécdota y una cortina de humo "que aprovecha el Gobierno para distraernos de qué es lo que está pasando en Ceuta". "Me imagino que a la diputada le ha pasado que quedaba un poco cuando pensaba que se había gastado", señala.

La popular considera que de lo único que hay que preocuparse ahora es de lo que piensa hacer el Gobierno en el conflicto de Ceuta. "Lo que hay que hacer es hablar del futuro, de cómo le vamos a devolver a los ceutís este problema; no tenemos que hablar de otra cosa". Lamenta que con este conflicto se haya externalizado la frontera a Rabat: "es un disparate". "La realidad es que ayer no había guardias civiles en la frontera", añade. Propone que se le faciliten al ejército armas no letales.

"El ático de Ayuso es otra cortina de humo"

Sobre el desahucio de Mari Carmen , que ha movilizado a cientos de jóvenes, mantiene que Pedro Sánchez ha mentido. Señala que hace 8 años fue el gobierno socialista el que derogó la ley vigente que hubiera permitido que esta mujer hubiera seguido en el piso. "Si quiere volver a esa ley, que lo hubiera hecho. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid le han ofrecido alternativas que no ha aceptado".

Cándido Méndez: "Estamos ante una tragedia humana"

Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, incide en que estamos ante una tragedia humana: "es un tema muy concreto". "Estos barrios del centro han tenido una gran escalada de precios. Otro de los elementos es el grave problema general de la vivienda que hay en España. La polarización trae paralización. Un problema tan serio como el de la vivienda necesita no que se den de bofetadas las instituciones, Sino que colaboren porque todas tienen competencia".

Pide que se respete a los policías, que "son trabajadores que desarrollan su trabajo y luego fuera los califican de asesinos"

"Por el bien de los españoles, espero que Esperanza Aguirre se vaya a la OMT"

Yolanda Díaz lleva unas semanas desaparecida de la escena pública. Actualmente se juega la presidencia de la organización internacional del trabajo. Esperanza Aguirre mantiene que "por el bien de los españoles que se vaya esta señora a la OIT".

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