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Mejores momentos | 2 de octubre

La eufórica celebración de Pablo con el público al llevarse un Bote de 1.875 euros

Caer en la casilla dorada no es fácil, menos todavía hacerlo cuando se sabe la respuesta. Por eso, cuando Pablo ha logrado ambas cosas, no ha podido contener la euforia.

La eufórica celebración de Pablo con el público al llevarse un Bote de 1.875 euros

La eufórica celebración de Pablo con el público al llevarse un Bote de 1.875 euros

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Borja Tamayo
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Pablo ha consultado con el público buena parte de sus jugadas en La ruleta de la suerte. Poco a poco, ha convertido a la audiencia en parte de su fortuna y, llegados al Panel con Bote, ha querido compartir con los allí presentes un momento que sin duda jamás olvidará.

El concursante ha decidido emplear el gajo de Empiezo yo para tratar de triunfar en la prueba de los 1.000€ y así asegurarse el pase a la Gran Final. Poco a poco, ha ido desvelando consonantes y sumando dinero tanto a su marcador como al Bote. Por eso, cuando ya tenía 675€, las dudas lo han inundado.

Por un lado, podía asegurarse ese premio y jugar la última prueba; mientras que, por el otro, podía arriesgarse, apuntar a la casilla dorada y añadir 1.875€ al resultado. Con el apoyo del público, Pablo se ha decidido a jugárselo todo ¡y ha conseguido acertar!

La celebración no ha sido pequeña, abrazando a los de la primera fila con la euforia de quien se sabe campeón. ¿Te lo has perdido? ¡Dale play al vídeo para verlo tantas veces como quieras!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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