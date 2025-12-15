Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Santos Cerdán acude por segunda vez a firmar al juzgado de Tafalla: "No sé nada, dejadme pasar"

El exdirigente socialista vuelve al juzgado de Tafalla para firmar y cumplir con las medidas cautelares.

Santos Cerdán

Cerdán firma en el juzgado de Tafalla | Antena 3 Noticias

Rosario Miñano
Publicado:

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cumple con sus obligaciones y se le entrando al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla a firmar. Se trata de una medida cautelar impuesta tras su salida de la cárcel de Soto del Real en Madrid.

Él reside en Milagro, su localidad natal, desde el 19 de noviembre, cuando salió de la cárcel tras pasar cinco meses. Ha llegado en coche poco después de las 09.00 horas a los juzgados.

Cerdán aseguraba tras su salida de prisión que daría explicaciones "a su debido tiempo", pero de momento a entrado a los juzgados sin dar declaraciones a la prensa. A su salida ha sido preguntado por los presuntos amaños del SEPI, por si va a prestar declaración el miércoles en el Senado y ha respondido de forma brusca: "No sé nada, dejadme pasar".

Tras cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Supremo asegura que dará la cara "cuando tenga que darla". Cerdán ha conseguido montarse en el coche entre los periodistas que se encontraban en la puerta del juzgado y sin responder a nada más ha pedido con enfado que le dejaran cerrar la puerta del coche. El vehículo ha arrancado, lo que ha dado lugar a algún golpe sobre los trabajadores de los medios de comunicación, y tras un "no me dejan cerrar la puerta", la ha cerrado y se ha marchado.

Cerdán comparecerá en el Senado

Esta miércoles a las 10.00 horas, Santos Cerdán comparecerá ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Aunque previsiblemente opte por acogerse a su derecho a no declarar debido a su situación judicial. El Tribunal Supremo le investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Fue el pasado 30 de junio cuando el juez del Supremo, Leopoldo Puente, decretó el ingreso en prisión provisional del exdirigente socialista por su papel "preeminente" en la supuesta trama de 'mordidas' a cambio de contratos de obra pública.

El papel de Cerdán habría sido el de "reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las cantidades adeudadas" para recaudarlas y hacérselas llegar al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ahora en prisión preventiva y sin fianza.

