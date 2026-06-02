El economista Bernaldo de Quirós desmonta los informes que recibió Cándido Méndez de Análisis Relevante: "Ha sido una auténtica tortura"

El ex secretario general del sindicato UGT Cándido Méndez confesó que recibió varios documentos de Análisis Relevante, tras aparecer en una lista de contactos de la agenda de Julio Martínez -amigo de Zapatero y propietario de la empresa implicada en la trama que investiga el juez Calama la Audiencia Nacional-.

El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós tiraba de ironía para referirse a los informes económicos enviados al también militante del PSOE: "No te voy a perdonar nunca que me hayas hecho leer esos seis análisis. Ha sido una auténtica tortura".

Se manifiesta muy crítico con los documentos que Espejo Público le ha pedido que analizase y su veredicto es tan breve como contundente y utiliza el nombre de la empresa responsable para desacreditar su contenido: "Son contradictorios. Ni son análisis ni son relevantes".

"No tienen el más mínimo valor"

Esos informes que de manera sorpresiva encontró Cándido en su buzón de correo electrónico, según el experto incumplen los mínimos esenciales de un documento de esas características. Ni anticipa escenarios ni ayuda a gestionar la incertidumbre futura.

"Estos 'papelitos' no tienen el más mínimo valor desde un punto de vista técnico en el plano económico ni desde luego en el geopolítico", concluía Bernaldo de Quirós, poniendo en entredicho también el contenido gráfico que apoya los análisis.

La crítica del economista iba un paso más allá a la hora de poner nota a los seis informes económicos realizados por la empresa de Julio Martínez: "Probablemente ni siquiera pasarían el test de un examen de la E.S.O. mínimamente razonable".

Descartaba Bernaldo de Quirós que los autores hayan hecho siquiera un análisis de los hechos objetivo y realista: "Se sacan primero las conclusiones y se justifica de una manera muy forzada la tesis que se quiere sostener. Parecen documentos de una federación local del Partido Socialista, de poco calado".

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