Última hora del PSOE en directo: a la espera de conocer los detalles del sumario de las cloacas

La política española vive horas clave a la espera de nuevas revelaciones sobre la presunta trama vinculada al PSOE. El juez ha levantado parcialmente el secreto del sumario, lo que permitirá conocer en breve más detalles sobre unas supuestas maniobras destinadas a frenar causas judiciales que afectaban al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El foco se pone en Santos Cerdán, Leire Díez y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

Según las investigaciones, lo que habría sido una red orientada a obtener beneficios económicos a través de determinadas concesiones habría evolucionado hacia una estructura destinada a actuar contra jueces, fiscales y agentes implicados en casos de corrupción que afectaban al Ejecutivo o al partido. Algunos ya califican esta presunta trama como la 'Kitchen del PSOE'.

Por otro lado a la llegada de Pedro Sánchez a una reunión de la ejecutiva socialista en Ferraz, este tuvo un gesto de complicidad con Juan Francisco Serrano, exnúmero dos de Santos Cerdán, señalado recientemente por el juez Pedraz aunque no está formalmente investigado. Durante ese encuentro, el presidente también expresó críticas hacia el trato de la justicia al PSOE.

Poco después de esa reunión, el juez Pedraz decidió levantar parcialmente el secreto del sumario.

La moción de censura

Mientras tanto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intensifica su estrategia para impulsar una moción de censura. Su objetivo es claro, desalojar a Sánchez del Gobierno y convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, necesita el apoyo de PNV y Junts, que, por ahora, se resisten a apoyarle.

El gallego continúa moviendo ficha y este mismo martes tiene previsto reunirse con empresarios catalanes, en un intento de aumentar la presión sobre el entorno de Carles Puigdemont y acercar posturas que permitan avanzar en su iniciativa.

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