PSOE
Última hora del PSOE en directo: a la espera de conocer los detalles del sumario de las cloacas
Por su parte el líder popular busca desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa con el apoyo de PNV y Junts, que de momento se mantienen reticentes. Sigue la última hora en directo.
Publicidad
La política española vive horas clave a la espera de nuevas revelaciones sobre la presunta trama vinculada al PSOE. El juez ha levantado parcialmente el secreto del sumario, lo que permitirá conocer en breve más detalles sobre unas supuestas maniobras destinadas a frenar causas judiciales que afectaban al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El foco se pone en Santos Cerdán, Leire Díez y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.
Según las investigaciones, lo que habría sido una red orientada a obtener beneficios económicos a través de determinadas concesiones habría evolucionado hacia una estructura destinada a actuar contra jueces, fiscales y agentes implicados en casos de corrupción que afectaban al Ejecutivo o al partido. Algunos ya califican esta presunta trama como la 'Kitchen del PSOE'.
Por otro lado a la llegada de Pedro Sánchez a una reunión de la ejecutiva socialista en Ferraz, este tuvo un gesto de complicidad con Juan Francisco Serrano, exnúmero dos de Santos Cerdán, señalado recientemente por el juez Pedraz aunque no está formalmente investigado. Durante ese encuentro, el presidente también expresó críticas hacia el trato de la justicia al PSOE.
Poco después de esa reunión, el juez Pedraz decidió levantar parcialmente el secreto del sumario.
La moción de censura
Mientras tanto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intensifica su estrategia para impulsar una moción de censura. Su objetivo es claro, desalojar a Sánchez del Gobierno y convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, necesita el apoyo de PNV y Junts, que, por ahora, se resisten a apoyarle.
El gallego continúa moviendo ficha y este mismo martes tiene previsto reunirse con empresarios catalanes, en un intento de aumentar la presión sobre el entorno de Carles Puigdemont y acercar posturas que permitan avanzar en su iniciativa.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Última hora del PSOE en directo | Junts reta Feijóo a ir a Waterloo a negociar con Puidgemont
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura.
"Si tiene una propuesta, la escucharemos", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, aunque ha añadido que desde Junts también pondrían "condiciones". Feijóo planteó el lunes que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox tenga que estar en el Gobierno.
Última hora del PSOE en directo | Feijóo continúa instando a Junts y PNV a "echar" de la Moncloa a Sánchez
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este martes en la reunión del Cercle d'Economía en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, en pleno runrún por la moción de censura instrumental que ha ofrecido a Junts y PNV.
La cita, que versa sobre la Autonomía Estratégica de Europa, puede servirle al líder de la oposición como plataforma para seguir apelando a los independentistas catalanes a que rompan con el Gobierno de Pedro Sánchez de forma efectiva, es decir, "echarle" de La Moncloa.
Última hora del PSOE en directo | El papel de Santos Cerdán
La investigación también analiza una supuesta estructura destinada a influir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
En su resolución, Pedraz sitúa a Santos Cerdán en una posición de responsabilidad superior dentro de esa presunta operativa. El magistrado considera que existía una relación previa entre Cerdán y Leire Díez y que, según se desprende de las comunicaciones incorporadas a la causa, el exdirigente socialista habría encargado a la exmilitante la coordinación de determinadas actuaciones.
El instructor apunta además a que ambos ya habrían colaborado en actividades relacionadas con los contratos investigados de la SEPI, aprovechando sus respectivas capacidades para intervenir en procedimientos administrativos y obtener beneficios económicos.
Última hora del PSOE en directo | Pide la nulidad
Leire Díez ha pedido la nulidad de la causa a través de un escrito. Alega que la UCO ha utilizado material de su teléfono que habia sido expurgado de la causa: "De esta forma, cualquier tipo de material, archivo electrónico o físico, documento, información, diligencia o actuación utilizada por el Auto de 26 de mayo de 2026 para autorizar la entrada y registro en la sede del PSOE, que exceda del periodo temporal 2021-2023, es nula de pleno derecho, al igual que cualesquiera actuaciones que se hayan efectuado en la presente causa con base a dicho material cuyo Expurgo se acordó expresamente el pasado 4 de marzo de 2026, incluyendo el referido Auto de 26 de mayo de 2026 y todas las actuaciones derivadas y autorizadas por el mismo."
Última hora del PSOE en directo | Feijóo y su moción de censura
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere reunir los apoyos que le permitan presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, y conseguir así su propuesta para echar al Gobierno y convocar elecciones anticipadas.
La iniciativa depende del respaldo de PNV y Junts, formaciones que por el momento no ceden al popular. En la jornada de hoy, Feijóo tiene previsto reunirse con empresarios catalanes, un encuentro en el que previsiblemente aumentará la presión sobre el partido de Carles Puigdemont para que se sume a su estrategia.
Última hora del PSOE en directo | Sánchez traslada dudas sobre el trato del PSOE por parte de la Justicia
Durante una reunión de la ejecutiva federal celebrada en la sede de Ferraz, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez trasladó a la dirección del partido sus dudas sobre el trato que, a su juicio, está recibiendo el PSOE por parte de la Justicia.
Sin embarog, el encuentro estuvo marcado por un gesto del jefe del Ejecutivo hacia Juan Francisco Serrano, ex número dos de Santos Cerdán.
Última hora del PSOE en directo | La gerente del PSOE también a la espera
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, permanece a la espera de conocer los detalles del sumario después de haber sido imputada en el procedimiento.
La dirección del PSOE todavía no ha adoptado una decisión definitiva sobre su situación dentro de la organización y espera disponer de más información judicial antes de pronunciarse.
Última hora del PSOE en directo | A la espera de conocer el sumario
La investigación sobre la presunta red que habría intentado frenar causas judiciales relacionadas con el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno entra en una nueva fase, esperamos el sumario. El juez levantó el lunes parcialmente el secreto del sumario, una decisión que permitirá conocer más detalles sobre una trama que algunos ya comparan con el caso Kitchen.
Entre los nombres que aparecen vinculados al procedimiento destacan Santos Cerdán, Leire Díez y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.
Publicidad