Tour por el impresionante plató de ¡Salta! con Manel Fuentes: "Esto da vértigo"

Manel Fuentes cambia por un momento su papel habitual en ¡Salta! para ponerse en modo guía y mostrar uno de los elementos más llamativos del concurso: el impresionante puente suspendido sobre el plató. "Acompañadme, que os enseño los entresijos", invita el presentador, llegando por unas escaleras hasta la plataforma principal.

El recorrido permite descubrir desde dentro cómo funciona el escenario que pone a prueba los nervios y los conocimientos de los participantes. Durante esta visita, Manel no oculta su propia impresión al caminar por la estructura: "Esto da vértigo, es muy alto". Y no es para menos: la altura, el diseño y la puesta en escena convierten cada paso en un momento de tensión máxima. Ya nos lo comentó el presentador: "Hay concursantes con tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!".

Al inicio del plató se encuentran los cinco atriles que ocupan los concursantes, de los cuáles uno pasa al puesto de controller. Es quien toma las grandes decisiones estratégicas: "Quién juega y en qué orden", explica el presentador. A partir de ahí, aparecen hasta diez filas de trampillas: la dificultad va creciendo porque durante dos niveles se encuentran con dos opciones, que aumentan a tres en los tres siguientes niveles y a cuatro en los cuatro posteriores. La trampilla número 10 es la que al fin da acceso a un premio de hasta 50.000 euros para quien haya conseguido alcanzar ese final del puente.

Manel explica esta mecánica del concurso y deja ver detalles del plató que desde casa pasan desapercibidos: todo está pensado para aumentar la sensación de vacío y la precisión con la que está diseñado cada tramo del circuito. Al fin y al cabo, los momentos de mayor tensión son los saltos: fallar supone una caída libre por la trampilla a través de la cual sólo se ve humo. En definitiva, todo está medido para lograr un equilibrio entre espectáculo y emoción constante. ¡Dale al play y adéntrate en este tour!

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