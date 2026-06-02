Esperanza Aguirre: "No es el momento de una moción de censura, hay que forzar elecciones cuanto antes"

Esperanza Aguirre asegura que, pese a la gravedad de las informaciones que se están conociendo en los últimos días, no cree que sea el momento adecuado para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Dice que una iniciativa de este tipo solo serviría como “cortina de humo” y desviaría la atención mediática de las investigaciones y revelaciones que siguen apareciendo.

La expresidenta madrileña afirma que la prioridad debe ser conseguir que se convoquen elecciones “cuanto antes” y sostiene que el foco debe mantenerse en las informaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

“Sánchez está absolutamente atornillado al poder”

Durante la entrevista, Aguirre afirma que Pedro Sánchez está “absolutamente atornillado al poder” y considera que la acumulación de investigaciones y casos conocidos en los últimos meses explican su resistencia a abandonar La Moncloa.

Continúa señalando que las informaciones relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Koldo, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez o el hermano del presidente forman parte de un contexto político que, a su juicio, genera una enorme preocupación. Además, añade que también le inquietan las polémicas que afectan a jueces, policías y guardias civiles.

Aguirre niega haber creado un “chiringuito” para el actual líder de Vox

La expresidenta también responde a las críticas recibidas durante años por haber incorporado a Santiago Abascal a la Comunidad de Madrid. Aguirre niega haber creado un “chiringuito” para el actual líder de Vox y explica que ocupó una plaza vacante para la que cumplía los requisitos exigidos.

Asegura que Abascal era entonces militante del Partido Popular en el País Vasco y que llegó a Madrid tras una situación complicada dentro de su formación. Aguirre afirma que fue María San Gil quien le trasladó la posibilidad de incorporarlo a la administración madrileña y sostiene que se limitó a nombrarlo para un puesto existente.

Asimismo, recuerda que posteriormente Abascal abandonó el Partido Popular tras la excarcelación de Bolinaga y acabó impulsando primero la fundación DENAES y, años después, Vox. Aguirre concluye defendiendo aquella decisión y afirma que nunca creó ningún puesto específico para él.

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