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En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Alya rompe los papeles del divorcio tras la humillación de Cihan: "¿Esto no vale para nada?"

La doctora ha intentado poner fin a su matrimonio, pero Cihan le ha tendido una trampa que ha terminado con una bronca épica y los documentos hechos pedazos.

Alya rompe los papeles del divorcio tras la humillación de Cihan: "¿Esto no vale para nada?"

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Alya ha querido zanjar su historia con Cihan citándolo en una cafetería con Mine. Pensaba que con la firma todo estaría resuelto, pero al salir, Cihan le ha soltado: "Los papeles no sirven para nada". Él tiene claro que ante el juez dirá que no quiere divorciarse.

La discusión ha ido a más. Alya, harta de sus juegos, le ha dicho: "Estás mal de la cabeza, has perdido el juicio". Cihan, lejos de acobardarse, ha seguido retándola: "Pues adelante, dile al juez que te he puesto los cuernos, pero tendrás que explicarle también que nuestro matrimonio es una mentira".

La doctora ha empezado a atar cabos y se ha dado cuenta de la trampa. "¿Por qué firmas sin poner ninguna pega?", le ha preguntado, consciente de que ahí había gato encerrado. Cihan le ha confirmado sus sospechas: "Esos documentos no tienen validez hasta que yo entre en el juzgado y diga que quiero acabar con esto". Alya ha sentido que la tomaban por tonta y ha roto los papeles.

Por su parte, Cihan ha seguido echándole en cara todo lo que ha hecho. "Has traído a Mine, me la has plantado delante, me has hecho firmar y ahora lo rompes", le ha recriminado. Alya, lejos de achicarse, le ha soltado un: "Sí, eso mismo", antes de dejarle claro que la guerra no ha hecho más que empezar.

Alya, decepcionada por los engaños de Cihan: "Mis dos maridos no han dejado de mentirme"

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