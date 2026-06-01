Alya rompe los papeles del divorcio tras la humillación de Cihan: "¿Esto no vale para nada?"

Alya ha querido zanjar su historia con Cihan citándolo en una cafetería con Mine. Pensaba que con la firma todo estaría resuelto, pero al salir, Cihan le ha soltado: "Los papeles no sirven para nada". Él tiene claro que ante el juez dirá que no quiere divorciarse.

La discusión ha ido a más. Alya, harta de sus juegos, le ha dicho: "Estás mal de la cabeza, has perdido el juicio". Cihan, lejos de acobardarse, ha seguido retándola: "Pues adelante, dile al juez que te he puesto los cuernos, pero tendrás que explicarle también que nuestro matrimonio es una mentira".

La doctora ha empezado a atar cabos y se ha dado cuenta de la trampa. "¿Por qué firmas sin poner ninguna pega?", le ha preguntado, consciente de que ahí había gato encerrado. Cihan le ha confirmado sus sospechas: "Esos documentos no tienen validez hasta que yo entre en el juzgado y diga que quiero acabar con esto". Alya ha sentido que la tomaban por tonta y ha roto los papeles.

Por su parte, Cihan ha seguido echándole en cara todo lo que ha hecho. "Has traído a Mine, me la has plantado delante, me has hecho firmar y ahora lo rompes", le ha recriminado. Alya, lejos de achicarse, le ha soltado un: "Sí, eso mismo", antes de dejarle claro que la guerra no ha hecho más que empezar.

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