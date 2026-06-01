En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio
Alya rompe los papeles del divorcio tras la humillación de Cihan: "¿Esto no vale para nada?"
La doctora ha intentado poner fin a su matrimonio, pero Cihan le ha tendido una trampa que ha terminado con una bronca épica y los documentos hechos pedazos.
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Alya ha querido zanjar su historia con Cihan citándolo en una cafetería con Mine. Pensaba que con la firma todo estaría resuelto, pero al salir, Cihan le ha soltado: "Los papeles no sirven para nada". Él tiene claro que ante el juez dirá que no quiere divorciarse.
La discusión ha ido a más. Alya, harta de sus juegos, le ha dicho: "Estás mal de la cabeza, has perdido el juicio". Cihan, lejos de acobardarse, ha seguido retándola: "Pues adelante, dile al juez que te he puesto los cuernos, pero tendrás que explicarle también que nuestro matrimonio es una mentira".
La doctora ha empezado a atar cabos y se ha dado cuenta de la trampa. "¿Por qué firmas sin poner ninguna pega?", le ha preguntado, consciente de que ahí había gato encerrado. Cihan le ha confirmado sus sospechas: "Esos documentos no tienen validez hasta que yo entre en el juzgado y diga que quiero acabar con esto". Alya ha sentido que la tomaban por tonta y ha roto los papeles.
Por su parte, Cihan ha seguido echándole en cara todo lo que ha hecho. "Has traído a Mine, me la has plantado delante, me has hecho firmar y ahora lo rompes", le ha recriminado. Alya, lejos de achicarse, le ha soltado un: "Sí, eso mismo", antes de dejarle claro que la guerra no ha hecho más que empezar.
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