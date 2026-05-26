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Caso Plus Ultra

Las hijas de Zapatero recibieron 240.000 euros de la empresa de Julio Martínez por supuestos "servicios de marketing"

Los agentes de la UDEF localizaron ese contrato durante el registro a las oficinas de Alba y Laura, las hijas del expresidente.

Imagen de una de las hijas de Zapatero, a su salida de la sede de Whathefav tras el registro policial

Las hijas de Zapatero tenían dos contratos formalizados con Huawei a través de su empresa, Whathefav | EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, tendrían dos contratos formalizados con la multinacional tecnológica Huawei en la sede de su empresa What The Fav. Así consta en el acta de entrada y registro de la empresa que tuvo lugar la semana pasada y que se ha conocido este lunes tras publicarse el sumario del caso Plus Ultra.

Precisamente, en dicho informe el expresidente del Gobierno figura como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada" orientada a obtener beneficios mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Gobierno en 2021.

Al parecer, Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, contrató a la empresa de las hijas de Zapatero para promocionar y posicionar su imagen, pero el informe de la UDEF apunta a que difícilmente se podía alcanzar dicha finalidad cuando era What The Fav quién remitía los informes a los clientes de Análisis Relevante. Al parecer, Julio Martínez Martínez, el testaferro de su padre, les pagó 3.000 euros al mes durante dos años por servicios de marketing. No obstante, ese importe no fue el único: de la empresa de Julio Martínez recibieron casi 240.000 euros, algo que llama la atención de los agentes de la UDEF.

Además, los investigadores destacan que los informes se enviaban "tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos como a otros destinatarios, respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago".

El informe destaca además las "importantes transferencias" que Laura y Alba recibieron de su propia empresa, What The Fav, en dos cuentas personales en las que el expresidente figura como autorizado. En concreto, Laura Rodríguez Espinosa recibió 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y su hermana Alba 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

Dicho informe también recoge los pagos de varias sociedades bajo sospecha a la entidad What The Fav: 239.755 euros por parte de Análisis Relevante, 171.727 euros de Gate Center, 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva así como 20.993 euros de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop, otras dos sociedades controladas por Julio Martínez Martínez.

"Facturo por donde quieras"

La UDEF explica cómo la presunta trama daba "cobertura formal" a una serie de pagos y destaca, por ejemplo, el "complejo entramado societario" de Julio Martínez, con facturación "ad hoc" para justificar movimientos financieros.

Los agentes recogen una conversación en la que Martínez reclama un pago al administrador de una mercantil y, ante la falta de ejecución, le dice al ahora presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, que resuelva el contrato.

Tal y como subraya la UDEF, ya valorarían "la forma de articular la operativa por otra vía" y recoge la expresión de Martínez: "Facturo por dónde quieras". Esa frase evidencia, según los investigadores, que "las operativas financieras no tienen otra finalidad más que justificar los pagos realizados".

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