La agenda de Julio Martínez saca a la luz sus gestiones para comprar toneladas de oro en Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha ampliado sus investigaciones sobre una presunta red internacional vinculada al comercio de oro venezolano y a operaciones financieras que habrían servido para mover grandes cantidades de capital fuera del país. La investigación describe una red con conexiones políticas y empresariales que se extiende por varios continentes.

En el centro de la investigación figura Julio Martínez, el presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que según los informes habría mantenido contactos con Héctor Silva, ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico en Venezuela, una figura clave en la gestión de la industria del oro. Los investigadores sostienen que ambos habrían intercambiado información y explorado posibles negocios relacionados con el oro y su comercialización, en un momento de mayor control sobre el Arco Minero del Orinoco, una de las principales regiones de extracción de oro del país.

De acuerdo con los documentos intervenidos por la UDEF, en las agendas de Martínez aparecen referencias a la 'mina Colombia', uno de los yacimientos más importantes de la zona, así como anotaciones sobre el transporte de mercancías hacia China. Además, también se mencionan compras de grandes cantidades de “remet”, un material metalúrgico utilizado en procesos de reducción directa. Este tipo de material está relacionado con fases previas al refinado del oro dentro de la cadena de producción.

La investigación se amplía además a una red financiera internacional con conexiones en Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Suiza, Panamá, Islas Mauricio e Islas Caimán. Según la UDEF, estos lugares habrían sido utilizados para crear sociedades, mover dinero y dividir las operaciones, con el objetivo de dificultar el seguimiento de los fondos.

El informe policial recoge también la existencia de intermediarios financieros y empresarios con actividad en España, algunos de ellos vinculados a la captación de clientes y a la gestión de empresas en el extranjero. Además, otra de las líneas de investigación analiza el posible uso de criptomonedas como una forma alternativa de mover dinero sin pasar por los bancos.

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